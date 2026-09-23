Nova série do Prime Video tem só 6 episódios e um grande mistério

Se a ideia é aproveitar algumas horas livres desta quarta-feira, 23, com uma série que realmente tenha algo para descobrir, o Prime Video acaba de ganhar uma opção curta para entrar na maratona.

São apenas seis episódios de aproximadamente 40 minutos, suficientes para acompanhar ao longo da semana ou terminar em cerca de quatro horas. Em Catedrais, porém, o que começa como um assassinato sem solução logo se transforma em um mistério familiar que permaneceu escondido por décadas.

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Tudo começa em 1986, quando Ana, de 17 anos, é encontrada morta em um terreno baldio na periferia de um bairro confortável de Santiago. A investigação é encerrada sem um responsável, enquanto a família Sardá tenta seguir em frente. Trinta anos depois, uma volta para casa faz perguntas antigas ressurgirem.

Um crime que parecia ter ficado no passado

Ana é a filha caçula de uma família profundamente religiosa. Depois que seu corpo é encontrado queimado e despedaçado, os pais se apoiam na fé enquanto o caso avança sem chegar a uma resposta.

A investigação acaba arquivada sem que ninguém seja responsabilizado. Para os Sardá, resta conviver com a perda e tentar seguir a vida, mas a decisão de absorver a morte da jovem em silêncio passa a ter consequências que atravessam os anos.

É justamente esse silêncio que movimenta a história. O mistério não está apenas em descobrir quem matou Ana, mas também em entender por que a família preferiu não falar sobre o que aconteceu.

O mistério retorna 30 anos depois

A história então salta para 2018, quando Lía retorna a Santiago após anos afastada da família desde a morte da irmã. De volta à cidade, ela se aproxima do pai, que está nos últimos dias de vida e guarda um último pedido relacionado ao passado.

Antes de morrer, ele quer descobrir o que realmente aconteceu com Ana, uma pergunta que permanece sem resposta há três décadas e que pode colocar em xeque tudo o que a família escolheu acreditar sobre o caso.

Com isso, o crime que parecia encerrado volta a ser investigado. Enquanto tenta entender o que aconteceu com a irmã, Lía se depara com acontecimentos e segredos que marcaram profundamente a família Sardá e ajudaram a mudar o destino de seus integrantes.

A narrativa alterna entre 1986 e 2018, aproximando passado e presente aos poucos. Conforme a investigação avança, acontecimentos de três décadas antes ganham novos significados e revelam que o silêncio mantido pela família pode esconder muito mais do que parecia.

Uma série em que o silêncio também esconde respostas

Embora tenha um assassinato como ponto de partida, Catedrais não transforma sua história apenas em uma busca pelo culpado.

A produção também investiga quem observou, quem sabia de alguma coisa e quem decidiu aceitar o silêncio como uma forma de lidar com o luto. Dessa maneira, a pergunta sobre o assassino passa a dividir espaço com outra questão: por que determinadas pessoas preferiram não saber?

O caso também revela uma falha institucional. Em 1986, a investigação termina sem suspeitos em um bairro que acreditava estar protegido da violência. A série aproxima essa ausência de respostas da postura adotada pelos Sardá.

A família consegue permanecer em silêncio porque ninguém insiste em encontrar respostas, enquanto a falta de questionamentos também ajuda a manter o segredo dentro da casa.

Os pais estão no centro do mistério

Alfredo Castro e Paulina García interpretam Adolfo e Dolores, os pais de Ana. Eles representam uma família que tenta preservar sua fé e sua estrutura mesmo depois de perder uma filha em circunstâncias violentas.

Vivianne Dietz interpreta Lía adulta, enquanto Ignacia Baeza vive a personagem mais jovem. Octavia Bernasconi interpreta Ana.

Amparo Noguera e Paula Luschinger interpretam Carmen em diferentes períodos da narrativa. Marcelo Alonso, Carolina Kopelioff, Pablo Cerda, Muriel Santa Ana e Paulo Brunetti também fazem parte do elenco.

A história é dirigida por Pepa San Martín e Fabiana Tiscornia, que levam para a tela a adaptação do romance de Claudia Piñeiro.

História adapta livro de Claudia Piñeiro

Catedrais é baseada no romance homônimo publicado por Claudia Piñeiro em 2020. A escritora constrói uma história policial que utiliza o crime para investigar relações familiares, instituições e os efeitos de segredos mantidos durante anos.

A adaptação mantém esse caminho ao transformar o assassinato de Ana em uma porta de entrada para questões relacionadas à fé, à culpa, à vergonha e à necessidade de proteger determinadas estruturas familiares.

A ambientação em Santiago também dá uma identidade própria à produção, que apresenta um drama familiar dentro de uma sociedade marcada pela influência da religião sobre a vida privada.

Em vez de tratar o crime apenas como um caso a ser solucionado, a série acompanha as consequências provocadas pela escolha de permanecer em silêncio.

Vale a pena?

Para os fãs de tramas criminais, suspense, investigação e mistérios familiares, Catedrais vale a pena ser vista ao longo desta semana. A produção combina o assassinato de uma jovem, segredos familiares e uma investigação que volta a ganhar força décadas depois, mantendo o mistério como um dos principais elementos da narrativa.

Outro ponto que favorece a produção para quem está procurando algo para assistir durante a semana é o formato enxuto. São seis episódios, com duração média de 40 minutos, que podem ser distribuídos ao longo dos dias ou acompanhados em uma única maratona de aproximadamente quatro horas.

Os capítulos estão disponíveis de uma só vez no Prime Video, então é possível escolher o ritmo da maratona de acordo com o tempo disponível. Para quem quer aproveitar algumas horas livres e fugir do tédio com uma história de suspense, a série pode ser uma opção para ocupar o sofá nesta semana.