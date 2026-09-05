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Novo filme de ação no TOP 10 do Prime Video para seu sábado (05/09)

Produção que chegou ao streaming após passagem pelos cinemas combina ação, suspense e reviravoltas

Beatriz Santos
Por
Aaron Taylor-Johnson é a estrela do novo filme do Prime Video
Aaron Taylor-Johnson é a estrela do novo filme do Prime Video - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o sábado, e o tempo livre abre espaço para colocar em dia filmes que prometem prender a atenção até o fim. Entre as opções disponíveis no Prime Video, Golpe Explosivo acaba de chegar à plataforma depois de passar pelos cinemas em 2026 e já aparece no TOP 10.

Com Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington no elenco, o longa aposta em uma operação contra uma bomba da Segunda Guerra Mundial enquanto um grupo de criminosos aproveita o caos para executar um assalto.

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Uma bomba muda os planos de Londres

A trama começa quando uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial é encontrada em um canteiro de obras no centro de Londres.

A descoberta provoca uma operação policial para retirar milhares de moradores da região, enquanto o esquadrão antibombas, comandado por Will Tranter (Aaron Taylor-Johnson), é enviado para lidar com a ameaça.

O cenário de evacuação, porém, também cria uma oportunidade para um grupo de assaltantes liderado por Karalis (Theo James). Escondidos na área esvaziada, os criminosos aproveitam a movimentação das forças de segurança para colocar em prática um plano envolvendo o roubo de joias.

A presença da bomba mantém a cidade sob tensão enquanto os dois acontecimentos avançam paralelamente. De um lado, militares tentam impedir uma possível explosão; do outro, os criminosos precisam executar a operação sem perder o controle da situação.

Ação sem explicar tudo ao espectador

Parte do diferencial apontado pela crítica está justamente na maneira como o diretor David Mackenzie conduz a narrativa. Em vez de explicar antecipadamente os planos dos personagens, o filme revela as intenções conforme as ações acontecem.

A estrutura também alterna entre diferentes grupos, incluindo os assaltantes, policiais, integrantes do esquadrão antibombas e uma família árabe. Com isso, a produção evita estabelecer desde o início um único personagem como centro absoluto da história e deixa menos evidente para o público por quem torcer.

A abordagem também reduz o uso de recursos explicativos comuns ao gênero. Os personagens e os conflitos são apresentados de maneira rápida, enquanto a ameaça da bomba é introduzida sem transformar a sequência em uma sucessão de discursos sobre o perigo.

Suspense construído nas entrelinhas

A tensão não depende apenas das explosões ou das cenas de ação. A fotografia e a montagem trabalham com planos mais longos, silêncio e sons mais discretos, criando momentos de espera antes dos acontecimentos.

O roteiro também mantém algumas informações escondidas para sustentar o suspense. Um possível trauma ligado ao passado de Will, por exemplo, é apenas sugerido e não transforma o personagem em um herói marcado por uma trajetória de superação.

Os personagens também permanecem, em grande parte, ligados às funções que exercem durante a crise. Essa escolha contribui para manter o foco na ação e nos conflitos entre os diferentes grupos.

Elenco ganha espaço para interpretações mais sutis

Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Elham Ehsas estão entre os nomes destacados pela crítica pelo trabalho baseado em pequenas mudanças de expressão e interações entre os personagens.

Em vez de depender apenas de diálogos explicativos, o longa utiliza olhares, silêncios e desconfianças para indicar o que está acontecendo entre os envolvidos. As reviravoltas do trecho final, por sua vez, são preparadas ao longo da narrativa por informações que inicialmente permanecem ocultas.

O resultado é uma história que procura manter a tensão sem recorrer constantemente aos códigos mais previsíveis dos filmes de ação. Ainda assim, alguns elementos são considerados convenientes demais para justificar determinadas viradas do roteiro.

O que dizem as avaliações?

No Rotten Tomatoes, Golpe Explosivo registra 72% de aprovação da crítica especializada e 78% de aprovação do público, números que colocam a produção em uma posição positiva entre as avaliações disponíveis.

A recepção também acompanha a proposta do filme de trabalhar com ação e suspense sem transformar cada acontecimento em uma explicação para o espectador.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas cheias de suspense, ação eletrizante e bons atores. A combinação entre a ameaça de uma bomba, a operação policial e o assalto cria diferentes frentes de tensão, enquanto as reviravoltas mantêm a narrativa em movimento.

Disponível no Prime Video, o filme pode ser uma opção para quem procura uma produção de ação para assistir no sábado sem abrir mão de uma história que aposta em suspense e estratégias entre personagens.

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filmes Prime Video

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