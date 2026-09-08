Novo filme de suspense criminal do Prime Video é ideal para ver agora

Estamos no meio da semana, mas a correria da rotina não elimina a vontade de encontrar uma boa história para assistir.

Para quem procura uma produção intensa para aproveitar o tempo livre no Prime Video nesta terça-feira, Bom Comportamento é uma opção que combina suspense policial, ação e drama em uma narrativa marcada por perseguições e decisões desesperadas.

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Lançado originalmente em 2017, o filme dos irmãos Benny e Josh Safdie acaba de chegar ao streaming e traz Robert Pattinson como protagonista. Apesar de contar com um grande elenco e ter conquistado uma recepção bastante positiva da crítica e do público, o longa ainda é pouco conhecido por muitos espectadores.

Um assalto que termina em desastre

A trama acompanha Constantine Nikas (Robert Pattinson), que decide assaltar um banco ao lado do irmão mais novo, Nick (Benny Safdie). O plano, no entanto, dá errado e Nick acaba preso.

A partir desse momento, Constantine precisa encontrar uma maneira de conseguir dinheiro para pagar a fiança do irmão. O que começa como uma tentativa de solucionar o problema rapidamente se transforma em uma noite de caos, na qual o protagonista passa a ser perseguido pela polícia.

Ao longo da história, ele percorre diferentes regiões de Nova York e se envolve em uma série de situações perigosas. A cada nova tentativa de escapar, Constantine acaba criando outro problema e se aproxima ainda mais das consequências de suas próprias decisões.

Uma perseguição que não dá trégua

O longa aposta em uma estrutura de thriller de perseguição para manter a tensão praticamente constante. Constantine está sempre em movimento e quase nunca encontra tempo para interromper a busca pelo dinheiro necessário para libertar o irmão.

Essa escolha também influencia a forma como a história é filmada. A direção de Benny e Josh Safdie utiliza closes frequentes nos rostos dos personagens para transmitir a instabilidade do protagonista, enquanto a montagem contribui para criar a sensação de que os acontecimentos estão ocorrendo de maneira contínua.

A falta de sono de Constantine reforça ainda mais essa percepção. Conforme a noite avança, o personagem parece cada vez mais preso a uma sequência de acontecimentos da qual não consegue escapar.

Robert Pattinson em um personagem diferente

Um dos principais destaques de Bom Comportamento é Robert Pattinson. O ator, que ficou mundialmente conhecido por interpretar Edward Cullen em Crepúsculo, aparece aqui em uma atuação bastante distante daquele personagem.

Constantine é construído como uma figura impulsiva e destrutiva, movida pelo desespero de tirar o irmão da prisão. Sua caracterização acompanha esse estado de espírito, com roupas desgastadas, suor no rosto, cabelo oleoso e uma aparência cada vez mais descuidada.

O olhar, a linguagem corporal e o tom de voz utilizados por Pattinson ajudam a transmitir a tensão permanente do personagem. Mesmo quando tenta encontrar uma solução, Constantine parece incapaz de escapar do caos que ele próprio provocou.

Nova York também participa da história

A movimentação do protagonista por diferentes pontos da cidade amplia a dimensão do suspense. Em vez de permanecer restrita a um único espaço, a narrativa acompanha Constantine por diferentes ambientes de Nova York.

Essa mudança constante também permite que os irmãos Safdie apresentem personagens e contextos sociais diversos. A cidade funciona como parte importante da história, especialmente por meio dos contrastes entre seus diferentes espaços e das pessoas que vivem à margem da sociedade.

A trilha sonora de sintetizadores contribui para a atmosfera noturna e desconfortável do filme. O uso de neon, cores contrastantes, luzes duras e momentos de escuridão também reforça a sensação de uma jornada quase surreal.

Suspense com um olhar sobre seus personagens

Embora utilize elementos bastante conhecidos dos filmes de perseguição, Bom Comportamento não se limita à ação. A produção também utiliza a fuga de Constantine para construir um retrato de um homem tomado pelo desespero.

A preocupação em libertar o irmão é o principal combustível do protagonista, mas suas escolhas acabam provocando consequências cada vez mais graves. Dessa maneira, o filme apresenta uma dimensão trágica ao acompanhar alguém que tenta reparar uma situação criada pelas próprias ações.

O trabalho dos irmãos Safdie também se aproxima do drama naturalista urbano, colocando no centro da narrativa personagens marginalizados e suas motivações. O resultado é uma combinação entre o ritmo acelerado do thriller e uma observação mais humana sobre aqueles que vivem à margem.

Filme teve boa aprovação

A produção também chamou atenção pela recepção positiva. No Rotten Tomatoes, Bom Comportamento registra 91% de aprovação da crítica especializada e 82% de aprovação do público.

O longa foi exibido no Festival do Rio em 2017 e consolidou a parceria dos irmãos Safdie com um cinema independente marcado por personagens marginalizados, câmera próxima dos atores e narrativas de forte intensidade.

A história também possui uma duração enxuta de 1h41, característica que pode favorecer quem procura uma produção para assistir durante um intervalo da rotina sem precisar se comprometer com uma longa maratona.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de histórias cheias de suspense, ação e drama, especialmente produções de suspense policial, Bom Comportamento é uma opção que mantém o ritmo acelerado e acompanha uma noite cada vez mais caótica.

O longa do Prime Video também vale pela atuação de Robert Pattinson, que assume um personagem muito diferente de seus trabalhos mais populares, além da direção dos irmãos Benny e Josh Safdie.

Para esta terça-feira, a produção funciona como uma alternativa para quem procura um filme intenso, pouco conhecido e capaz de manter a tensão até os momentos finais.