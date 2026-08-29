Novo filme de suspense da Netflix vai salvar seu sábado (29/08)

O sábado pede uma pausa na rotina e uma boa produção para ocupar o tempo livre do fim de semana. Entre as novidades da Netflix, uma opção recém-chegada aposta em mistério, desaparecimentos e uma investigação que traz à tona crimes do passado: O Homem-Sussurro.

Lançado na plataforma na última sexta-feira, 28, o filme já começa a ganhar atenção entre os assinantes e pode ser uma escolha para quem procura uma história de suspense envolvente para assistir durante o fim de semana.

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Baseado no best-seller de mesmo nome, escrito por Alex North, o longa reúne um grande elenco, incluindo Robert De Niro.



Um recomeço interrompido por novos desaparecimentos

A trama acompanha Tom Kennedy, interpretado por Adam Scott, um escritor de romances policiais que se muda com o filho de oito anos, Jake, vivido por Acston Luca Porto, para a cidade de Featherbank.

Viúvo, Tom tenta reconstruir a vida ao lado do filho após a morte da esposa. No entanto, a cidade escolhida para o recomeço esconde um passado marcado por crimes contra crianças.

Quinze anos antes, um assassino em série conhecido como O Homem-Sussurro aterrorizou Featherbank. Ele atraía crianças com sussurros nas janelas antes de sequestrar e matar suas vítimas. O criminoso foi preso, mas novos desaparecimentos colocam em dúvida se o caso realmente terminou.

Robert De Niro interpreta ex-detetive

Diante da ameaça e preocupado com a segurança do filho, Tom procura ajuda de seu pai, Pete Willis, um ex-detetive policial interpretado por Robert De Niro.

Pete foi o responsável pela captura do Homem-Sussurro anos antes, mas mantém uma relação distante e estremecida com o filho. O novo caso, porém, faz com que os dois precisem se aproximar.

Durante a investigação, pai e filho descobrem que o criminoso pode ter tido um cúmplice que jamais foi identificado. Ao mesmo tempo, Jake parece estar cada vez mais próximo do perigo.

Filme reúne grande elenco

Além de Robert De Niro e Adam Scott, conhecido pela série Ruptura, O Homem-Sussurro conta com um elenco formado por Michelle Monaghan, Michael Keaton, Hamish Linklater, Owen Teague e Will Brill.

Michelle Monaghan interpreta Amanda Beck, investigadora envolvida no novo caso. Michael Keaton, que já trabalhou com De Niro em Jackie Brown, também faz parte da produção.

A produção é assinada pelos irmãos Anthony e Joe Russo, conhecidos por dirigir Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. Esta é a sexta parceria dos irmãos com a Netflix.

A direção ficou sob responsabilidade de James Ashcroft, enquanto Ben Jacoby e Chase Palmer assinam a adaptação do livro.

Suspense lembra clássico do cinema

A história também apresenta elementos que podem remeter a M, O Vampiro de Dusseldorf, filme de 1931 dirigido por Fritz Lang e considerado um dos clássicos do cinema de mistério e crime.

Nas duas produções, uma comunidade passa a viver sob tensão diante de crimes contra crianças, enquanto investigadores tentam encontrar o responsável. Os filmes também apresentam uma ligação entre o criminoso e um som que ajuda a identificá-lo.

No clássico de Fritz Lang, o assassino assobia uma música. Em O Homem-Sussurro, os crimes estão relacionados aos sussurros usados para atrair as vítimas. A semelhança entre as duas histórias, no entanto, não foi confirmada como uma referência intencional por Alex North ou pelos roteiristas do filme.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de filmes e séries cheios de suspense e mistério. A produção combina investigação criminal, desaparecimentos, segredos e a ameaça de um assassino que pode não ter agido sozinho.

Com um grande elenco, incluindo Robert De Niro, e uma trama que envolve uma investigação ligada a crimes antigos e novos desaparecimentos, O Homem-Sussurro é uma opção para quem procura um suspense para assistir durante o sábado e o restante do fim de semana.

Confira o trailer!