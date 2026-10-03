Novo filme do Prime Video no TOP 10 vai salvar o seu sábado (02/10)

Depois de uma semana cansativa, nada como encontrar um filme capaz de transformar algumas horas de descanso em uma oportunidade de se emocionar.

No Prime Video, Uma Segunda Chance vem chamando a atenção dos assinantes e já ocupa a segunda posição no TOP 10 da plataforma, com uma história de amor marcada por segredos, perdas e a difícil tarefa de recomeçar.

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Lançado nos cinemas em 2026, o longa é uma das grandes apostas do streaming para o ano e adapta o best-seller da escritora Colleen Hoover. Estrelada por Maika Monroe e Tyriq Withers, a produção aposta em um drama romântico sobre culpa, perdão e os obstáculos que podem separar duas pessoas.



No Rotten Tomatoes, o filme registra 87% de aprovação do público, enquanto a avaliação da crítica é de 56%.

Filme do Prime Video acompanha uma história de amor

Em Uma Segunda Chance, Kenna Rowan (Maika Monroe) tenta reconstruir a própria vida depois de passar sete anos na prisão por um erro do passado. Ao retornar à sua cidade natal, no Wyoming, ela encontra uma realidade marcada pelo preconceito e pela dificuldade de conseguir novas oportunidades.

Seu maior desejo é se aproximar da filha pequena, Diem, que nunca teve a oportunidade de conhecer a mãe. O caminho, porém, não é simples: os avós da menina rejeitam as tentativas de reaproximação e impedem que Kenna reconstrua o vínculo familiar.

Em meio às dificuldades, a protagonista encontra acolhimento em Ledger Ward (Tyriq Withers), ex-jogador da NFL e proprietário de um bar conhecido na região. A aproximação entre os dois dá início a um romance que precisa enfrentar segredos, ressentimentos e as consequências das escolhas feitas no passado.

Adaptação de Colleen Hoover aposta em drama e emoção

Dirigido por Vanessa Caswill, o longa faz parte da sequência de adaptações cinematográficas das obras de Colleen Hoover, autora que conquistou leitores com histórias centradas em relacionamentos complexos e conflitos emocionais.

Em Uma Segunda Chance, o romance divide espaço com questões como a maternidade, o julgamento social e a possibilidade de reparar erros. A relação de Kenna com a filha é um dos principais motores da narrativa, especialmente diante da rejeição enfrentada pela personagem ao retornar à cidade.

A produção também acompanha as lembranças do passado e o peso de conviver com pessoas que não estão dispostas a perdoar. Nesse contexto, o relacionamento com Ledger representa uma oportunidade de recomeço, mas também coloca os dois diante de dificuldades que vão além dos sentimentos.

Apesar da proposta emocional, o filme apresenta limitações na construção do romance. A aproximação dos protagonistas começa de maneira leve, mas o relacionamento nem sempre ganha o desenvolvimento necessário para alcançar toda a intensidade prometida pela história.

Maika Monroe lidera o elenco do filme

Conhecida por trabalhos no terror, como Corrente do Mal e Observador, Maika Monroe assume um papel dramático como Kenna. Sua interpretação acompanha a dor da personagem e a tentativa de recuperar o espaço perdido na própria família.

Tyriq Withers interpreta Ledger, o homem que oferece apoio à protagonista em um momento de vulnerabilidade. A relação entre os dois apresenta momentos de aproximação e cumplicidade, embora a narrativa também reserve espaço para outros vínculos afetivos importantes para a trama.

A direção de Vanessa Caswill procura dar sensibilidade à trajetória de Kenna, sobretudo quando a história se concentra nas dificuldades da maternidade e nas consequências do passado. Esses conflitos ajudam a sustentar o drama mesmo quando o romance não alcança a mesma força.

Vale a pena?

Para quem gosta de filmes de romance com drama familiar, conflitos emocionais e histórias sobre segundas chances, Uma Segunda Chance pode ser uma opção para aproveitar o sábado no sofá.

O longa tem como principal atrativo a trajetória de uma mulher que tenta recuperar o vínculo com a filha enquanto enfrenta o julgamento de uma comunidade que não esqueceu seus erros. A atuação de Maika Monroe também contribui para dar dimensão emocional à personagem.

Por outro lado, quem procura um romance desenvolvido em profundidade pode sentir falta de uma evolução mais consistente do relacionamento entre Kenna e Ledger. A narrativa dedica bastante atenção à tragédia e às consequências do passado, nem sempre entregando a intensidade amorosa que promete.

Ainda assim, para quem deseja relaxar depois de um dia cheio e prefere dramas românticos a histórias de ação ou suspense, o filme oferece uma alternativa para o tempo livre.

A segunda posição no TOP 10 do Prime Video e a aprovação de 87% do público no Rotten Tomatoes ajudam a explicar por que a produção está despertando o interesse dos assinantes.

Veja o trailer!