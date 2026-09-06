Novo filme viciante no TOP 10 do Prime Video para o domingo (06/09)

O domingo chegou e, com o fim de semana finalmente dando espaço para algumas horas de descanso, um bom filme pode ser a companhia ideal para aproveitar o tempo livre e fugir do tédio.

Recém-chegado ao Prime Video após passar pelos cinemas em 2025, Pequenas Coisas Como Estas é uma opção para quem procura uma produção dramática, intensa e marcada por grandes atuações. O longa, atualmente no TOP 10 da plataforma, é protagonizado pelo vencedor do Oscar Cillian Murphy, em sua primeira atuação desde a consagração por Oppenheimer.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dirigido por Tim Mielants, o filme acompanha um homem comum que se vê diante de uma realidade perturbadora escondida por uma comunidade aparentemente tranquila. Com uma duração de 1h38, a produção também é uma escolha prática para quem quer assistir a uma história completa durante o domingo, sem precisar comprometer várias horas com uma maratona.

A recepção ajuda a explicar por que o título chama atenção entre as opções disponíveis no streaming: Pequenas Coisas Como Estas registra 94% de aprovação da crítica especializada e 81% do público no Rotten Tomatoes, números que representam uma avaliação bastante positiva.

Uma cidade tranquila esconde uma realidade sombria

Ambientado em New Ross, na Irlanda, em 1985, o filme apresenta Bill Furlong, personagem interpretado por Cillian Murphy. Dono de um comércio de carvão, ele leva uma vida simples ao lado da esposa e das quatro filhas, mantendo uma rotina marcada pelo trabalho e pela família.

A aparente tranquilidade começa a ruir quando Bill, durante uma entrega ao convento católico local, presencia uma situação envolvendo uma jovem que está presa e sofre maus-tratos dentro da instituição.

O episódio faz com que o protagonista passe a questionar uma realidade que a comunidade prefere não enxergar. O convento é comandado pela Irmã Mary, vivida por Emily Watson, e funciona como uma instituição onde diversas jovens permanecem por diferentes motivos.

A descoberta também desperta lembranças da infância de Bill. Conforme a história avança, o personagem percebe que sua própria trajetória possui uma ligação com aquele tipo de instituição, tornando sua decisão ainda mais difícil.

Cillian Murphy conduz o drama

A força da produção está diretamente ligada à atuação de Cillian Murphy. Em seu primeiro papel após vencer o Oscar por Oppenheimer, o ator interpreta Bill como um homem reservado, cujos pensamentos e conflitos aparecem principalmente por meio de expressões, silêncios e pequenos gestos.

A fotografia de Frank van den Eeden acompanha essa característica e frequentemente coloca os olhos e as mãos do personagem no centro dos enquadramentos. O recurso ajuda a transmitir a ideia de alguém que observa o sofrimento ao redor e precisa decidir até onde está disposto a se envolver.

O trabalho de Emily Watson também ganha destaque. A atriz interpreta uma figura de autoridade que representa a estrutura de poder existente dentro do convento. Um dos momentos mais fortes acontece no confronto entre Bill e Irmã Mary, quando as consequências de uma eventual denúncia ficam implícitas.

O elenco ainda conta com Michelle Fairley, que aparece nas lembranças da infância de Bill, além de Zara Devlin no papel de Sarah.

O peso das Lavanderias de Madalena

A trama utiliza como pano de fundo as chamadas Lavanderias de Madalena, instituições que funcionavam sob o pretexto de reabilitar mulheres consideradas inadequadas aos padrões morais da sociedade irlandesa.

Ao longo dos anos, esses locais se revelaram parte de um sistema de exploração e abuso que permaneceu oculto durante muito tempo na Irlanda. O filme escolhe abordar esse passado histórico a partir da perspectiva de Bill, um homem que até então estava distante daquela realidade e acaba colocado diante de um dilema moral.

Em vez de acompanhar diretamente as vítimas ou os responsáveis pelos abusos, a narrativa concentra-se no processo de despertar da consciência do protagonista. Bill precisa decidir entre preservar a estabilidade de sua família ou agir diante do que descobriu.

Essa escolha também se conecta à história pessoal do personagem. Flashbacks mostram momentos de sua infância e revelam como ele foi acolhido por uma mulher rica após a morte da mãe e o desaparecimento do pai.

Um filme de ritmo contemplativo

A direção de Tim Mielants aposta em uma atmosfera fria e silenciosa para apresentar New Ross. Os tons acinzentados, a névoa e os espaços fechados reforçam a sensação de isolamento e ajudam a construir uma cidade onde problemas graves permanecem escondidos sob uma aparência de normalidade.

O ritmo é deliberadamente mais lento, acompanhando a rotina de Bill e permitindo que pequenos acontecimentos ganhem importância. A proposta, porém, também pode limitar a força do filme para quem espera uma abordagem mais direta sobre os acontecimentos históricos.

A história é baseada no livro homônimo da escritora irlandesa Claire Keegan, publicado em 2021. A obra foi finalista do International Booker Prize, venceu o Orwell Prize e apareceu na lista dos 100 melhores livros do século 21 publicada pelo The New York Times.

A adaptação preserva parte da atmosfera literária da obra, especialmente na maneira como trabalha os dilemas morais do protagonista e utiliza gestos, silêncios e situações cotidianas para desenvolver a narrativa.

Uma história curta para o domingo

Com 1h38 de duração, Pequenas Coisas Como Estas pode funcionar bem para quem procura uma produção que possa ser concluída durante o dia. A chegada ao Prime Video também amplia o acesso ao longa depois de sua passagem pelos cinemas em 2025.

A produção não aposta em grandes sequências de ação ou em reviravoltas constantes. O interesse está principalmente no conflito moral de Bill e na maneira como uma descoberta aparentemente isolada passa a afetar sua percepção sobre a própria comunidade e sobre sua história.

Para quem quer aproveitar o domingo diante da televisão, é uma alternativa diferente das produções mais aceleradas do streaming e pode render uma sessão de cinema em casa com uma história marcada por atuações de peso.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de filmes conduzidos por grandes atores e histórias que priorizam dilemas morais, atmosfera e personagens complexos.

A presença de Cillian Murphy, vencedor do Oscar, é um dos principais motivos para conferir a produção, mas Emily Watson também entrega uma atuação marcante em uma das figuras mais importantes da trama.

Embora a abordagem contida faça com que o filme deixe alguns aspectos da história das Lavanderias de Madalena menos explorados do que poderiam, a produção consegue criar uma atmosfera consistente e apresenta um conflito que cresce a partir de pequenas decisões.

Para quem procura algo para assistir neste domingo, Pequenas Coisas Como Estas pode ser uma boa escolha para sair do óbvio e conhecer um drama histórico com grandes atuações, direção sensível e uma história curta o suficiente para caber tranquilamente na programação do dia.