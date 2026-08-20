Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

RECOMENDAÇÃO

O filme da Netflix para fãs de mistério policial ideal para quinta-feira (20/08)

Longa conta com um dos maiores astros de Hollywood

Edvaldo Sales
Por
Longa conta um dos maiores astros de Hollywood
Longa conta um dos maiores astros de Hollywood - Foto: John Wilson | Netflix

Quem está em busca de um bom filme para assistir nesta quinta-feira, 20, já pode parar de procurar. O Cineinsite A TARDE separou uma ótima recomendação disponível na Netflix: ‘Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out’.

O longa, como o próprio título diz, é um mistério que com certeza vai fisgar os fãs de suspense policial que adoram acompanhar tramas de investigação com reviravoltas. Além disso, o longa conta um dos maiores astros de Hollywood e que já interpretou o famoso agente secreto James Bond, da franquia '007': Daniel Craig.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Qual a história de Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out?

A trama coloca o detetive Benoit Blanc em uma pequena cidade, investigando a morte de um padre pouco popular entre seus fiéis. A trama envolve a chegada de um assistente, que o padre acredita querer seu lugar na paróquia.

Além dos dois, há um grupo peculiar de suspeitos, formado por um médico recém-separado, um youtuber e sua irmã, uma jovem violoncelista com uma doença que causa dores intensas, uma beata e um escritor em crise.

Leia Também:

ROMPEU FRONTEIRAS

Filme brasileiro domina Netflix em 52 países e vira sucesso absoluto
Filme brasileiro domina Netflix em 52 países e vira sucesso absoluto imagem

INÉDITOS

SBT exibirá episódios raros de Chaves que nunca foram vistos no Brasil
SBT exibirá episódios raros de Chaves que nunca foram vistos no Brasil imagem

LUTO

Quem era a atriz de Heroes e Pânico que morreu aos 36 anos?
Quem era a atriz de Heroes e Pânico que morreu aos 36 anos? imagem

Elenco estrelado

O elenco estrelado também conta com nomes como Josh O’Connor (‘Dia D’), Andrew Scott (‘Todos Nós Desconhecidos’), Mila Kunis (‘Amizade Colorida’), Jeremy Renner (‘Gavião Arqueiro’), Thomas Haden Church (‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’), Cailee Spaeny (‘Guerra Civil’), Josh Brolin (‘Vingadores: Ultimato’), Glenn Close (‘Os 101 Dálmatas’), Kerry Washington (‘Scandal’) e Daryl McCormack (‘Boa Sorte, Leo Grande’).

Sequência de ‘Entre Facas e Segredos’ (2019) e ‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’ (2022), e com Rian Johnson (‘Star Wars: Os Últimos Jedi’) no roteiro e na direção, Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out é o filme ideal para esta quinta-feira. Apesar de ser uma sequência, não é necessário assistir as obras anteriores para entender.

Assista ao trailer a seguir:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cinema filme Netflix

Relacionadas

Mais lidas