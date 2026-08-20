O filme da Netflix para fãs de mistério policial ideal para quinta-feira (20/08)

Quem está em busca de um bom filme para assistir nesta quinta-feira, 20, já pode parar de procurar. O Cineinsite A TARDE separou uma ótima recomendação disponível na Netflix: ‘Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out’.

O longa, como o próprio título diz, é um mistério que com certeza vai fisgar os fãs de suspense policial que adoram acompanhar tramas de investigação com reviravoltas. Além disso, o longa conta um dos maiores astros de Hollywood e que já interpretou o famoso agente secreto James Bond, da franquia '007': Daniel Craig.

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Qual a história de Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out?

A trama coloca o detetive Benoit Blanc em uma pequena cidade, investigando a morte de um padre pouco popular entre seus fiéis. A trama envolve a chegada de um assistente, que o padre acredita querer seu lugar na paróquia.

Além dos dois, há um grupo peculiar de suspeitos, formado por um médico recém-separado, um youtuber e sua irmã, uma jovem violoncelista com uma doença que causa dores intensas, uma beata e um escritor em crise.

Elenco estrelado

O elenco estrelado também conta com nomes como Josh O’Connor (‘Dia D’), Andrew Scott (‘Todos Nós Desconhecidos’), Mila Kunis (‘Amizade Colorida’), Jeremy Renner (‘Gavião Arqueiro’), Thomas Haden Church (‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’), Cailee Spaeny (‘Guerra Civil’), Josh Brolin (‘Vingadores: Ultimato’), Glenn Close (‘Os 101 Dálmatas’), Kerry Washington (‘Scandal’) e Daryl McCormack (‘Boa Sorte, Leo Grande’).

Sequência de ‘Entre Facas e Segredos’ (2019) e ‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’ (2022), e com Rian Johnson (‘Star Wars: Os Últimos Jedi’) no roteiro e na direção, Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out é o filme ideal para esta quinta-feira. Apesar de ser uma sequência, não é necessário assistir as obras anteriores para entender.

Assista ao trailer a seguir: