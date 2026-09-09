COMPETIÇÃO
Oscar 2027: Brasil tem seis filmes na disputa pela vaga na premiação
Academia Brasileira de Cinema anuncia produções pré-selecionadas
A corrida brasileira por uma vaga no Oscar 2027 ganhou novos capítulos nesta quarta-feira, 9. A Academia Brasileira de Cinema anunciou os seis filmes pré-selecionados para representar o Brasil na próxima edição da premiação, ampliando a expectativa sobre qual produção será escolhida para buscar uma indicação internacional.
Ao todo, 15 longas-metragens foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga. Agora, a disputa chega a uma nova etapa, com seis títulos permanecendo na seleção oficial que definirá o representante brasileiro.
Leia Também:
O filme escolhido terá a missão de disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 99ª edição do Oscar.
A partir daí, a produção selecionada seguirá para a disputa internacional. Os indicados ao Oscar 2027 serão anunciados em 21 de janeiro de 2027, enquanto a cerimônia de premiação está prevista para 14 de março.
Seis filmes seguem na disputa
A lista anunciada pela Academia Brasileira de Cinema reúne produções de diferentes cineastas brasileiros. Os seis longas que permanecem na corrida são:
- 100 Dias, de Carlos Saldanha
- A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai
- A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
- Feito Pipa, de Allan Deberton
- Nosso Segredo, de Grace Passô
- Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
Quando o representante brasileiro será escolhido?
O resultado da seleção será divulgado pela Academia Brasileira de Cinema em 16 de setembro. O longa escolhido passa, então, a representar oficialmente o Brasil na corrida pela categoria de Melhor Filme Internacional.
A definição dos indicados acontece posteriormente, em 21 de janeiro de 2027. Já a cerimônia da 99ª edição do Oscar está marcada para 14 de março de 2027.