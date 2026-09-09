Oscar 2027: Brasil tem seis filmes na disputa pela vaga na premiação

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A corrida brasileira por uma vaga no Oscar 2027 ganhou novos capítulos nesta quarta-feira, 9. A Academia Brasileira de Cinema anunciou os seis filmes pré-selecionados para representar o Brasil na próxima edição da premiação, ampliando a expectativa sobre qual produção será escolhida para buscar uma indicação internacional.

Ao todo, 15 longas-metragens foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga. Agora, a disputa chega a uma nova etapa, com seis títulos permanecendo na seleção oficial que definirá o representante brasileiro.

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O filme escolhido terá a missão de disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 99ª edição do Oscar.



A partir daí, a produção selecionada seguirá para a disputa internacional. Os indicados ao Oscar 2027 serão anunciados em 21 de janeiro de 2027, enquanto a cerimônia de premiação está prevista para 14 de março.

Seis filmes seguem na disputa

A lista anunciada pela Academia Brasileira de Cinema reúne produções de diferentes cineastas brasileiros. Os seis longas que permanecem na corrida são:

100 Dias , de Carlos Saldanha

, de Carlos Saldanha A Fabulosa Máquina do Tempo , de Eliza Capai

, de Eliza Capai A Natureza das Coisas Invisíveis , de Rafaela Camelo

, de Rafaela Camelo Feito Pipa , de Allan Deberton

, de Allan Deberton Nosso Segredo , de Grace Passô

, de Grace Passô Vicentina Pede Desculpas , de Gabriel Martins

Quando o representante brasileiro será escolhido?

O resultado da seleção será divulgado pela Academia Brasileira de Cinema em 16 de setembro. O longa escolhido passa, então, a representar oficialmente o Brasil na corrida pela categoria de Melhor Filme Internacional.

A definição dos indicados acontece posteriormente, em 21 de janeiro de 2027. Já a cerimônia da 99ª edição do Oscar está marcada para 14 de março de 2027.