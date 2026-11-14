CINEMA NACIONAL
Peixe Abissal transforma vida e obra de artista marginal em cinema
Dirigido por Rafael Saar, filme híbrido entre documentário e ficção acompanha o artista Luís Capucho
Quando trabalhou como assistente de direção de Joel Pizzini no documentário Olho Nu (2012), filme com Ney Matogrosso, Rafael Saar ouviu do próprio músico comentários sobre um artista underground e pouco conhecido. Era Luís Capucho, residente em Niterói, mas nascido no Espírito Santo, que se mudou com a mãe para a região metropolitana do Rio de Janeiro.
Agora, já cineasta, Saar lança nos cinemas Peixe Abissal, híbrido entre documentário e ficção em que o próprio Capucho é personagem a reelaborar sobre sua própria arte, história e suas inquietações pessoais.
“Eu já conhecia o Luís de Maluca, música que a Cássia Eller gravou no álbum Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo”, pontuou o diretor em conversa com A TARDE.
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Mas foi a conversa futura com Ney Matogrosso – ele faz uma performance musical no longa – que despertou o interesse de Saar para a obra do multiartista. Capucho é escritor, compositor, cantor (agora também ator?) e se mostra completamente disponível para o trabalho de encenação e desconstrução que o diretor propõe no filme.
“O Luís mora aqui em Niterói e eu também. Então eu fui atrás dele e começamos a conversar e pensar em fazer coisas juntos. Fizemos o videoclipe da música dele Eu Quero Ser Sua Mãe, que está no filme. Então, na prática, o filme começa aí, mas oficialmente ele começa depois, por volta de 2015”, lembrou o diretor.
Saar tem se tornado um especialista em documentar artistas musicais, sejam figuras icônicas da música brasileira, como é o caso de Bay do Brasil, retratada em O Apopcalipse Segundo Baby (2026), feito através de um trabalho incrível de pesquisa de arquivo, mas também de nomes pouco conhecidos, como o das cantoras e compositoras independentes Luhli e Lucina, tema de Yorimatã (2016).
Peixe Abissal está mais próximo desse segundo grupo, uma vez que Capucho ainda ocupa um lugar um tanto marginal na arte brasileira. O filme não só nos apresenta sua verve criadora, como também reinventa junto com ele novas formas de dar vazão a sua poética artística.
Elo criador
Saar provavelmente aprendeu com Joel Pizzini que não se faz um filme sobre um artista, mas sim, com ele. Esse é o caso de todas as suas obras. Mas, em Peixe Abissal, a presença de Capucho o torna uma espécie de cocriador.
O filme consegue dar conta de vários elos da vida pessoal do artista – a saída do Espírito Santo para Niterói, a relação de proximidade com a mãe e sua morte, o diagnóstico de HIV e o convívio com seu companheiro, Pedro Paz. Mas nada disso aparece no filme como um dado cronológico e convencional de uma biografia.
Eles estão inseridos na vivência, na memória e no próprio fazer artístico de Capucho, que se embaralha na trama e vai sendo apresentado ao espectador como um mesmo fluxo narrativo, envolvente e surpreendente a cada nova cena.
“A gente decidiu filmar a partir de um roteiro, como para um filme de ficção. Mas também estávamos muito abertos para o improviso. Muitas coisas iam acontecendo e a gente ia incorporando dentro desses cenários. E junto com os personagens que a gente foi trazendo para o filme”, diz.
Apesar da aparência documental, Peixe Abissal lança mão de recursos de encenação e ficcionalização, incluindo aí a participação de atores que interagem com Capucho. A atriz mineira Teuda Bara – falecida no final do ano passado –, por exemplo, interpreta a mãe de Capucho. Ele contracena com ela, não só dentro de casa, mas também em uma marcante viagem a Aparecida do Norte, recriada no filme.
Lugar à margem
O espaço do cinema pornô também se tornou um cenário importante no filme, já que faz parte das andanças de Capucho pelo centro do Rio de Janeiro, o que desencadeou o livro que ele lançou nos anos 1990, Cinema Orly, também transformado em música.
As cenas foram filmadas no Cine Íris, o cinema mais antigo em funcionamento hoje no Brasil – dedicada atualmente à programação pornográfica.
“É um filme também muito ligado aos espaços e territórios em que a gente vai. No cinema pornô, a gente explora aquele lugar ao máximo que ele permite porque também tem uma ética de como filmar o lugar e do que você expõe no cinema. Isso foi uma preocupação nossa o tempo inteiro”, nota.
Todo esse tráfego ajuda a inserir o trabalho de Capucho dentro de uma caixinha do “experimental”, mas também do marginal, quando não do maldito. Mas o artista parece muito à vontade para brincar e lidar com essa vida “à margem” de modo muito autêntico.
"Eu acho que tudo isso está na chave do que o Luís faz, dessa ficção biográfica. Não tem muito essa divisão entre o que é real e o que é ficção, se é que existe essa antítese. Mas é como ele se expressa e foi nessa chave que seguimos no filme”, conceituou o cineasta.
São, portanto, dobras que o filme faz na fronteira entre realidade e encenação que colocam a obra em um lugar muito curioso em termos de criação e apresentação de um personagem tão interessante e cheio de camadas como Capucho.