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O público finalmente vai conhecer o que aconteceu antes de John Rambo se transformar no lendário personagem dos filmes de ação. A Imagem Filmes anunciou a data de estreia da pré-sequência da franquia nos cinemas brasileiros.

Intitulado "John Rambo", o longa será protagonizado por Noah Centineo ("Para Todos os Garotos que Já Amei" e "Street Fighter") e chegará aos cinemas nacionais em 3 de junho de 2027, um dia antes da estreia nos Estados Unidos.

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A trama acompanhará a juventude de Rambo durante os horrores da Guerra do Vietnã, mostrando os combates brutais na selva e os traumas psicológicos que moldariam a personalidade solitária e reclusa apresentada no clássico "Rambo: Programado para Matar" (1982).

O elenco contará ainda com os atores Yao ("Pecadores"), Jason Tobin ("Golpes de Vingança"), Quincy Isaiah ("Lakers: Hora de Vencer"), Jefferson White ("Yellowstone") e Tayme Thapthimthong ("The White Lotus"). Com direção a cargo de Jalmari Helander, conhecido pelo aclamado filme "Sisu: Uma História de Determinação".

O roteiro é assinado pela dupla Rory Haines e Sohrab Noshirvani ("Adão Negro").