Com a chegada do final de semana, encontrar uma boa série para acompanhar pode ser o programa ideal para quem deseja aproveitar o tempo livre sem sair de casa. Entre histórias cheias de mistérios, romances inesperados e conflitos capazes de prender a atenção, não faltam motivos para preparar a pipoca e dar uma chance a uma nova produção.

Para quem não quer passar semanas acompanhando a mesma história, as séries curtas aparecem como uma alternativa interessante. Com temporadas enxutas e tramas que avançam rapidamente, essas produções permitem começar e terminar uma maratona no mesmo fim de semana ou até mesmo em um único dia.

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A Netflix mantém um catálogo recheado de séries para todos os gostos, incluindo novidades e títulos que merecem ser descobertos por quem procura algo diferente. Suspense, terror, romance e drama histórico estão entre os gêneros disponíveis, com narrativas marcadas por reviravoltas, personagens intrigantes e situações inesperadas.

Mas, com tantas opções no streaming, saber por onde começar faz toda a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção de cinco séries envolventes e em alta no TOP 10 para quem deseja encontrar uma nova história e aproveitar os dias 28 e 29 de novembro com boas maratonas.



5 séries para ver agora na Netflix

Casadas e Caçadoras

Série é uma adaptação do romance de May Cobb - Foto: Divulgação

Segredos, luxo e relações perigosas movimentam Casadas e Caçadoras, série adaptada do romance de May Cobb. A trama acompanha Sophie O’Neil (Brittany Snow), uma jovem que se muda para uma comunidade aparentemente perfeita no leste do Texas em busca de um recomeço.

Sua vida muda quando conhece a socialite Margo Banks (Malin Akerman) e passa a frequentar um círculo exclusivo da alta sociedade. Por trás das aparências de perfeição, entretanto, Sophie descobre um ambiente marcado por obsessões, sedução, crimes e segredos capazes de transformar completamente sua nova realidade.

O Corpo

Série acompanha um grupo de amigas que costuma desafiar as regras - Foto: Divulgação

Uma mistura de suspense e terror adolescente dá o tom de O Corpo. Ambientada em uma escola católica, a série acompanha um grupo de amigas que costuma desafiar as regras e acaba envolvido em uma situação assustadora após realizar um ritual de iniciação para uma equipe de dança.

O acontecimento desencadeia visões proféticas entre as jovens, despertando medo e curiosidade em toda a cidade. Com oito episódios, a produção explora como as crenças e o medo podem influenciar o comportamento coletivo, em uma narrativa que combina referências aos thrillers dos anos 1990 e 2000.

A Imperatriz

Produção continua em alta na Netflix - Foto: Divulgação

Para quem prefere romances históricos cercados de disputas políticas, A Imperatriz apresenta a trajetória de Elisabeth Amalie Eugenie, conhecida como Sissi. Aos 16 anos, a jovem se apaixona pelo imperador Francisco I e acaba se tornando imperatriz da Áustria, entrando em um universo muito diferente daquele que conhecia.

Na corte de Viena, Sissi precisa enfrentar intrigas, disputas de poder e a hostilidade da própria sogra, Sophia. Enquanto tenta encontrar seu espaço na monarquia, também enfrenta as ambições do cunhado Maximilian, que deseja ofuscar o irmão e conquistar influência política.

A Lei dos Monstros

Produção foi inspirada em acontecimentos reais - Foto: Divulgação

Inspirada em acontecimentos reais, A Lei dos Monstros aposta em uma investigação criminal marcada por dilemas éticos e consequências que atravessam décadas. A história começa em 1988, quando a major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) assume a investigação do assassinato de quatro meninos.

Paralelamente, a psiquiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska) é convocada para avaliar a sanidade mental do principal suspeito. O laudo provoca uma ruptura na amizade entre as duas profissionais e deixa marcas profundas em suas vidas. Em 2014, a libertação do criminoso traz de volta segredos e traumas que elas precisarão enfrentar.

Os 12 Signos de Valentina

Série é uma aposta brasileira do catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Nem toda decepção amorosa termina em tristeza. Em Os 12 Signos de Valentina, a protagonista decide transformar a traição do namorado em um plano inusitado: conquistar um garoto de cada signo do zodíaco para descobrir se a astrologia pode explicar seus relacionamentos.



Valentina também passa a compartilhar suas experiências em um videocast, acreditando que conseguirá controlar os rumos da própria vida amorosa. Entretanto, seus planos mudam quando ela se apaixona por um garoto que aparentemente não tem signo, dando início a uma série de encontros, descobertas e confusões.