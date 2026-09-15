Prime Video cancela Cangaço Novo após duas temporadas de sucesso

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A série brasileira Cangaço Novo foi cancelada pelo Prime Video após duas temporadas. A informação foi confirmada pela plataforma nesta terça-feira, 15, que não apresentou uma justificativa para o encerramento da produção.

A história dos irmãos Vaqueiro, portanto, não terá uma terceira temporada. A produção é estrelada por Alice Carvalho, Allan Souza Lima e Thainá Duarte.

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Cangaço Novo estreou em 2023 e teve uma recepção de destaque no catálogo do Prime Video. A primeira temporada chegou a liderar a audiência da plataforma e foi apontada como a série mais assistida do streaming também em países como Argélia, Angola, Benim, Burkina Faso e Moçambique.

O sucesso da produção também contribuiu para ampliar a projeção de Alice Carvalho, que interpreta uma das protagonistas da trama.



A segunda temporada, no entanto, demorou quase três anos para chegar ao catálogo. Depois da estreia da primeira leva de episódios, em agosto de 2023, a continuação só foi lançada em abril de 2026.

O que acontece em Cangaço Novo?

Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, com direção de Fábio Mendonça e Caito Ortiz, a série acompanha Ubaldo, personagem interpretado por Allan Souza Lima.

Morador de São Paulo e insatisfeito com o trabalho como bancário, ele descobre informações desconhecidas sobre sua família após a morte do pai. Sem lembranças da infância, Ubaldo viaja para o interior do Ceará e conhece duas irmãs, interpretadas por Alice Carvalho e Thainá Duarte.

A visita revela que sua família está ligada ao cangaço local e coloca o personagem no centro de uma disputa de poder no sertão nordestino.

A produção apresenta uma abordagem de faroeste brasileiro e foi filmada em Cabaceiras, na Paraíba, conhecida como “Roliúde Nordestina”.

Segunda temporada chegou após longa espera

A demora entre as duas temporadas foi um dos aspectos que marcaram a trajetória da série. A primeira temporada foi disponibilizada em agosto de 2023, enquanto a segunda só chegou ao Prime Video em abril de 2026.

Outro ponto que diferenciou a continuação foi a estratégia de lançamento: todos os episódios da segunda temporada foram disponibilizados simultaneamente na plataforma.