A franquia Jogos Vorazes poderia ter tido um final diferente nos cinemas. Nina Jacobson, produtora da saga estrelada por Jennifer Lawrence, revelou que se arrepende de ter dividido A Esperança, último livro da trilogia original, em duas partes. Em entrevista à revista Empire, ela afirmou que, se pudesse voltar atrás, transformaria a história em um único filme.

Lançados em 2014 e 2015, Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 e Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2 marcaram o encerramento da história de Katniss Everdeen nos cinemas. Apesar da recepção positiva, os filmes tiveram uma queda de bilheteria em relação a Em Chamas, que arrecadou US$ 869 milhões mundialmente.

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"Mesmo que eu ame os filmes de A Esperança, se eu pudesse fazer tudo de novo, acho que tanto Francis [Lawrence, diretor] quanto eu tentaríamos fazer tudo em um único filme. A Esperança era um livro tão grande, e leva você a tantos lugares diferentes. Mas, no final, acho que Francis e eu sentimos que dividi-los, mesmo que tenha vindo de um lugar interno de realmente sentir que precisávamos de dois filmes para contar a história, acho que o público acha isso cínico. Mesmo que as intenções sejam sinceras, o que elas eram, eles sentem que é um truque para fazê-los ver dois filmes em vez de um", admitiu Jacobson.

Na época, dividir o último livro de uma franquia em dois filmes era uma estratégia bastante comum em Hollywood. A fórmula também foi adotada por outras sagas de sucesso, como Harry Potter e as Relíquias da Morte, A Saga Crepúsculo: Amanhecer e Divergente.



A produtora também comentou sobre o cuidado para que as adaptações não se tornassem longas demais e citou Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, próximo filme da franquia.

"Nós realmente colocamos o fardo sobre nós mesmos, mesmo quando é um livro grande, de transformá-lo em uma experiência teatral, de não abusar da paciência do seu público, de torná-lo o mais enxuto possível. Amanhecer na Colheita é o mais longo por um minuto ou dois de todos eles", explicou.

Veja o trailer de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita!