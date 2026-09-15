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INCLUSÃO

Projeto leva cinema gratuito a comunidades rurais da Bahia

Projeto promove sessões ao ar livre em 10 localidades de sete municípios

Beatriz Santos
Por
Cena de Mundo Estranho
Cena de Mundo Estranho - Foto: Divulgação

Moradores de comunidades rurais da Bahia terão acesso gratuito a sessões de cinema sem precisar se deslocar até os grandes centros urbanos.

A partir desta quarta-feira, 16, o projeto Mais Comunidade da Bracell leva exibições de filmes a 10 localidades dos territórios do Recôncavo, Litoral Norte e Agreste Baiano, criando uma programação de lazer voltada para famílias e amigos.

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A primeira sessão acontece em Rio Real, na comunidade Lagoa de Baixo, às 19h, com a animação Mundo Estranho, da Disney. Até o fim do ano, a iniciativa passará por comunidades rurais de Rio Real, Santo Amaro, Mata de São João, Catu, Conde, Entre Rios e Itanagra.

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Primeira sessão acontece em Rio Real

A estreia do projeto será realizada na quadra da Escola Municipal 2 de Julho, onde um telão de LED será utilizado para a exibição. A sessão é aberta a moradores de todas as idades e terá cadeiras disponibilizadas para o público.

Além do filme, a programação inclui distribuição de pipoca e algodão-doce. Antes da exibição, os participantes também poderão interagir com a equipe da Bracell, receber brindes e participar de um bate-papo sobre a importância da preservação ambiental.

A escolha de Mundo Estranho coloca uma aventura de animação no centro da primeira noite do projeto. O filme acompanha os Clades, uma família de exploradores que se aventura por uma região desconhecida e perigosa, cercada por criaturas e desafios.

Projeto vai passar por sete municípios

Depois de Rio Real, a próxima parada já tem data marcada. Em 21 de setembro, a comunidade de Panelas, em Catu, recebe uma sessão às 18h30.

A programação também contempla outras localidades, mas as datas das respectivas exibições ainda serão divulgadas. O projeto está previsto para chegar a comunidades de Mata de São João, Santo Amaro, Catu, Conde, Itanagra e Entre Rios, além de Rio Real.

Entre os locais previstos estão Cascata e Monte Líbano, em Mata de São João; Pedras/Fazenda Veadinho e Panelas, em Catu; Jambeiro, Lama Branca e Cepel, em Santo Amaro; Altamira e Sede, em Conde; Treme, em Itanagra; e Sítio Novo de Subaúma, em Entre Rios.

Cinema como opção de lazer no campo

A proposta busca aproximar a produção audiovisual de moradores que vivem em localidades afastadas dos centros urbanos. Ao transformar espaços das próprias comunidades em salas de cinema temporárias, a iniciativa também cria uma programação coletiva de entretenimento.

Para Cíntia Liberato, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell no Nordeste, a iniciativa também representa uma oportunidade de trabalhar temas sociais e ambientais de maneira acessível.

“Acreditamos que o acesso à cultura e ao lazer contribui para o fortalecimento das comunidades e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com o Mais Comunidade, queremos proporcionar momentos especiais para as famílias, criando oportunidades de convivência, entretenimento e aprendizado", afirma Cíntia Liberato.

"Além de levar o cinema a localidades mais afastadas dos centros urbanos, a iniciativa também nos permite dialogar sobre temas importantes, como a preservação ambiental, de forma leve, acessível e envolvente para públicos de todas as idades”, completa.

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Bahia cinema filmes

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