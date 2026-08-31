Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador

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Quem estava esperando uma oportunidade para voltar ao cinema pode aproveitar uma nova edição da Semana do Cinema em Salvador. Entre os dias 10 e 16 de setembro, redes participantes terão ingressos promocionais a partir de R$ 10, além de preços reduzidos para combos de pipoca e refrigerante.



A campanha também coincide com a chegada de alguns títulos aguardados pelo público aos cinemas. Entre as opções estão Homem-Aranha: Um Novo Dia, Ponto Sem Retorno, Minha Melhor Amiga, Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2 e A Maravilhosa Árvore Encantada.

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Os valores variam de acordo com o horário e o tipo de sala. Em Salvador, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. Depois das 17h, o ingresso passa para R$ 12. Já as salas Prime e VIP terão entradas por R$ 20 antes das 17h e R$ 24 a partir desse horário.



Quais redes participam?

A ação reúne redes de cinema de diferentes cidades brasileiras e é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras (Feneec) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Entre as redes participantes estão Cinemark, Cinépolis, UCI Cinemas e Cinesystem, que integram a campanha com preços promocionais durante o período definido.

A iniciativa pode ser uma alternativa para quem quer aproveitar a programação dos cinemas pagando menos, principalmente para quem consegue escolher sessões realizadas antes das 17h.

Filmes em destaque durante a campanha

A programação da Semana do Cinema inclui títulos de diferentes gêneros, permitindo que o público escolha entre super-heróis, ficção científica, romance, fantasia e aventura.

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Cena de Homem-Aranha: Um Novo Dia - Foto: Divulgação

Estrelado por Tom Holland, o filme acompanha Peter Parker em uma nova etapa de sua trajetória como Homem-Aranha. O personagem enfrenta ameaças e conflitos que colocam seus limites à prova.



O longa se tornou um dos grandes sucessos de 2026 e figura entre os principais fenômenos de bilheteria do ano.

Ponto Sem Retorno

Cena de Ponto sem Retorno - Foto: Divulgação

Dirigido por Ridley Scott, o filme apresenta um mundo devastado por uma epidemia responsável pela morte de grande parte da população.



Hig, interpretado por Jacob Elordi, sobrevive isolado ao lado de um ex-fuzileiro. Uma transmissão de rádio indica a possibilidade de existirem outros sobreviventes e leva os dois a deixar o esconderijo em busca de novas pessoas.

Minha Melhor Amiga

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estrelam o longa Minha Melhor Amiga - Foto: Divulgação

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estrelam a produção como Júlia e Clara, duas amigas na faixa dos 50 anos que decidem viajar pela Europa depois que as filhas se mudam para Portugal.



O passeio, no entanto, toma rumos inesperados e acaba colocando a amizade das duas no centro dos acontecimentos.

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2

Cena de Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2 - Foto: Divulgação

A continuação retoma o universo de magia e romance apresentado na história original e volta a explorar personagens e elementos relacionados à família de bruxas.



O filme tem Sandra Bullock e Nicole Kidman no elenco e chega como uma das opções de fantasia da programação da Semana do Cinema.

A Maravilhosa Árvore Encantada

Cena de A Maravilhosa Árvore Encantada - Foto: Divulgação

A aventura acompanha uma família que decide deixar a cidade para começar uma nova vida no campo. Longe da internet e das telas, as crianças descobrem uma árvore mágica que serve como passagem para um mundo fantástico.



A partir da descoberta, elas encontram personagens curiosos e passam a viver uma série de aventuras.

Quanto custam os ingressos em Salvador?

Durante a Semana do Cinema, os valores promocionais na capital baiana ficam assim:

Sessões 2D e 3D

Até 16h59: R$ 10

A partir das 17h: R$ 12

Salas Prime e VIP

Até 16h59: R$ 20

A partir das 17h: R$ 24

A campanha acontece entre 10 e 16 de setembro, período em que o público poderá aproveitar os preços reduzidos nas redes participantes.