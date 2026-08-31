Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

PROMOÇÃO

Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador

Campanha reduz preços de sessões 2D, 3D, Prime e VIP na capital baiana

Beatriz Santos
Por
Semana do Cinema em Salvador
Semana do Cinema em Salvador - Foto: Magnific | Ilustrativa

Quem estava esperando uma oportunidade para voltar ao cinema pode aproveitar uma nova edição da Semana do Cinema em Salvador. Entre os dias 10 e 16 de setembro, redes participantes terão ingressos promocionais a partir de R$ 10, além de preços reduzidos para combos de pipoca e refrigerante.

A campanha também coincide com a chegada de alguns títulos aguardados pelo público aos cinemas. Entre as opções estão Homem-Aranha: Um Novo Dia, Ponto Sem Retorno, Minha Melhor Amiga, Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2 e A Maravilhosa Árvore Encantada.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

MCU

Magneto pode ter nova história de origem no próximo filme dos X-Men
Magneto pode ter nova história de origem no próximo filme dos X-Men imagem

SE LIGA NA DICA!

Só 6 episódios: série de suspense da Netflix tem reviravolta chocante
Só 6 episódios: série de suspense da Netflix tem reviravolta chocante imagem

CINEMA NACIONAL

Pequena cidade do Nordeste vira 'Hollywood brasileira' e se destaca no cinema nacional
Pequena cidade do Nordeste vira 'Hollywood brasileira' e se destaca no cinema nacional imagem

Os valores variam de acordo com o horário e o tipo de sala. Em Salvador, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. Depois das 17h, o ingresso passa para R$ 12. Já as salas Prime e VIP terão entradas por R$ 20 antes das 17h e R$ 24 a partir desse horário.

Quais redes participam?

A ação reúne redes de cinema de diferentes cidades brasileiras e é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras (Feneec) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Entre as redes participantes estão Cinemark, Cinépolis, UCI Cinemas e Cinesystem, que integram a campanha com preços promocionais durante o período definido.

A iniciativa pode ser uma alternativa para quem quer aproveitar a programação dos cinemas pagando menos, principalmente para quem consegue escolher sessões realizadas antes das 17h.

Filmes em destaque durante a campanha

A programação da Semana do Cinema inclui títulos de diferentes gêneros, permitindo que o público escolha entre super-heróis, ficção científica, romance, fantasia e aventura.

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Cena de Homem-Aranha: Um Novo Dia
Cena de Homem-Aranha: Um Novo Dia - Foto: Divulgação

Estrelado por Tom Holland, o filme acompanha Peter Parker em uma nova etapa de sua trajetória como Homem-Aranha. O personagem enfrenta ameaças e conflitos que colocam seus limites à prova.

O longa se tornou um dos grandes sucessos de 2026 e figura entre os principais fenômenos de bilheteria do ano.

Ponto Sem Retorno

Cena de Ponto sem Retorno
Cena de Ponto sem Retorno - Foto: Divulgação

Dirigido por Ridley Scott, o filme apresenta um mundo devastado por uma epidemia responsável pela morte de grande parte da população.

Hig, interpretado por Jacob Elordi, sobrevive isolado ao lado de um ex-fuzileiro. Uma transmissão de rádio indica a possibilidade de existirem outros sobreviventes e leva os dois a deixar o esconderijo em busca de novas pessoas.

Minha Melhor Amiga

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estrelam o longa Minha Melhor Amiga
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estrelam o longa Minha Melhor Amiga - Foto: Divulgação

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estrelam a produção como Júlia e Clara, duas amigas na faixa dos 50 anos que decidem viajar pela Europa depois que as filhas se mudam para Portugal.

O passeio, no entanto, toma rumos inesperados e acaba colocando a amizade das duas no centro dos acontecimentos.

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2

Cena de Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2
Cena de Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2 - Foto: Divulgação

A continuação retoma o universo de magia e romance apresentado na história original e volta a explorar personagens e elementos relacionados à família de bruxas.

O filme tem Sandra Bullock e Nicole Kidman no elenco e chega como uma das opções de fantasia da programação da Semana do Cinema.

A Maravilhosa Árvore Encantada

Cena de A Maravilhosa Árvore Encantada
Cena de A Maravilhosa Árvore Encantada - Foto: Divulgação

A aventura acompanha uma família que decide deixar a cidade para começar uma nova vida no campo. Longe da internet e das telas, as crianças descobrem uma árvore mágica que serve como passagem para um mundo fantástico.

A partir da descoberta, elas encontram personagens curiosos e passam a viver uma série de aventuras.

Quanto custam os ingressos em Salvador?

Durante a Semana do Cinema, os valores promocionais na capital baiana ficam assim:

Sessões 2D e 3D

  • Até 16h59: R$ 10
  • A partir das 17h: R$ 12

Salas Prime e VIP

  • Até 16h59: R$ 20
  • A partir das 17h: R$ 24

A campanha acontece entre 10 e 16 de setembro, período em que o público poderá aproveitar os preços reduzidos nas redes participantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cinema filmes Salvador

Relacionadas

Mais lidas