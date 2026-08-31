PROMOÇÃO
Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador
Campanha reduz preços de sessões 2D, 3D, Prime e VIP na capital baiana
Quem estava esperando uma oportunidade para voltar ao cinema pode aproveitar uma nova edição da Semana do Cinema em Salvador. Entre os dias 10 e 16 de setembro, redes participantes terão ingressos promocionais a partir de R$ 10, além de preços reduzidos para combos de pipoca e refrigerante.
A campanha também coincide com a chegada de alguns títulos aguardados pelo público aos cinemas. Entre as opções estão Homem-Aranha: Um Novo Dia, Ponto Sem Retorno, Minha Melhor Amiga, Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2 e A Maravilhosa Árvore Encantada.
Leia Também:
Os valores variam de acordo com o horário e o tipo de sala. Em Salvador, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. Depois das 17h, o ingresso passa para R$ 12. Já as salas Prime e VIP terão entradas por R$ 20 antes das 17h e R$ 24 a partir desse horário.
Quais redes participam?
A ação reúne redes de cinema de diferentes cidades brasileiras e é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras (Feneec) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).
Entre as redes participantes estão Cinemark, Cinépolis, UCI Cinemas e Cinesystem, que integram a campanha com preços promocionais durante o período definido.
A iniciativa pode ser uma alternativa para quem quer aproveitar a programação dos cinemas pagando menos, principalmente para quem consegue escolher sessões realizadas antes das 17h.
Filmes em destaque durante a campanha
A programação da Semana do Cinema inclui títulos de diferentes gêneros, permitindo que o público escolha entre super-heróis, ficção científica, romance, fantasia e aventura.
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Estrelado por Tom Holland, o filme acompanha Peter Parker em uma nova etapa de sua trajetória como Homem-Aranha. O personagem enfrenta ameaças e conflitos que colocam seus limites à prova.
O longa se tornou um dos grandes sucessos de 2026 e figura entre os principais fenômenos de bilheteria do ano.
Ponto Sem Retorno
Dirigido por Ridley Scott, o filme apresenta um mundo devastado por uma epidemia responsável pela morte de grande parte da população.
Hig, interpretado por Jacob Elordi, sobrevive isolado ao lado de um ex-fuzileiro. Uma transmissão de rádio indica a possibilidade de existirem outros sobreviventes e leva os dois a deixar o esconderijo em busca de novas pessoas.
Minha Melhor Amiga
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estrelam a produção como Júlia e Clara, duas amigas na faixa dos 50 anos que decidem viajar pela Europa depois que as filhas se mudam para Portugal.
O passeio, no entanto, toma rumos inesperados e acaba colocando a amizade das duas no centro dos acontecimentos.
Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2
A continuação retoma o universo de magia e romance apresentado na história original e volta a explorar personagens e elementos relacionados à família de bruxas.
O filme tem Sandra Bullock e Nicole Kidman no elenco e chega como uma das opções de fantasia da programação da Semana do Cinema.
A Maravilhosa Árvore Encantada
A aventura acompanha uma família que decide deixar a cidade para começar uma nova vida no campo. Longe da internet e das telas, as crianças descobrem uma árvore mágica que serve como passagem para um mundo fantástico.
A partir da descoberta, elas encontram personagens curiosos e passam a viver uma série de aventuras.
Quanto custam os ingressos em Salvador?
Durante a Semana do Cinema, os valores promocionais na capital baiana ficam assim:
Sessões 2D e 3D
- Até 16h59: R$ 10
- A partir das 17h: R$ 12
Salas Prime e VIP
- Até 16h59: R$ 20
- A partir das 17h: R$ 24
A campanha acontece entre 10 e 16 de setembro, período em que o público poderá aproveitar os preços reduzidos nas redes participantes.