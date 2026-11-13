Série da Netflix com só 6 episódios pode ser finalizada em duas horas

Com a chegada da sexta-feira, encontrar uma produção curta para assistir pode ser uma boa alternativa para quem quer aproveitar o tempo livre sem começar uma maratona interminável. No catálogo da Netflix, há uma minissérie que reúne poucos episódios e uma história capaz de prender a atenção do início ao fim.



Lançada em 2021, Gente Ansiosa é uma produção sueca com seis episódios e duração total de 2h51 minutos, pouco menos de três horas. A trama combina mistério policial, comédia e drama ao acompanhar um grupo de desconhecidos envolvido em uma situação inesperada.

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A produção também conquistou 86% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, reforçando o interesse pela história, que vai além de um simples caso policial.

Um assalto a banco dá início a um mistério inesperado

A história começa quando uma tentativa frustrada de assalto a banco leva o criminoso a fugir para um apartamento que está aberto para visitação. No local, um grupo de possíveis compradores acaba feito refém, dando início a uma situação tão caótica quanto imprevisível.

Entre as pessoas presas no imóvel estão personagens com personalidades e problemas bastante diferentes, incluindo um casal em crise, uma pessoa rica, uma mulher grávida e até alguém fantasiado de coelho. O encontro improvável transforma o episódio em uma sequência de situações inusitadas.

Investigação policial esconde histórias dos reféns

Quando a polícia chega ao apartamento, encontra o imóvel vazio. O assaltante desapareceu, e os reféns apresentam versões diferentes sobre o que aconteceu durante o período em que estiveram presos.

A investigação fica nas mãos de Jim e Jack, pai e filho interpretados por Dan Ekborg e Alfred Svensson. Enquanto tentam descobrir o paradeiro do criminoso, os dois precisam lidar com os relatos contraditórios das testemunhas e com os segredos que cada uma delas parece esconder.

Aos poucos, o mistério revela histórias pessoais marcadas por conflitos familiares, dificuldades nos relacionamentos, culpa e questões emocionais. Com isso, a série alterna momentos de humor e tensão para construir um retrato das fragilidades humanas.

Série adapta livro de Fredrik Backman

Gente Ansiosa é baseada no romance homônimo do escritor sueco Fredrik Backman. A adaptação mantém o foco nas relações entre os personagens e nas situações que aproximam pessoas aparentemente muito diferentes.

Ao misturar investigação policial e drama cotidiano, a produção transforma um episódio incomum em uma narrativa sobre empatia, convivência e as dificuldades que podem estar escondidas por trás da rotina de cada pessoa.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas inusitadas, investigações policiais e histórias que surpreendem com revelações inesperadas, Gente Ansiosa é uma boa opção escondida no catálogo da Netflix.

Com apenas seis episódios e 171 minutos de duração total, a minissérie consegue entregar uma história completa sem exigir vários dias de dedicação. A mistura de humor, suspense e drama também ajuda a diferenciar a produção de outras narrativas policiais mais tradicionais.

Com 86% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, a produção sueca merece uma oportunidade de quem procura algo diferente para assistir.

É uma daquelas histórias em que cada personagem guarda uma peça importante do mistério e em que o desfecho pode mudar completamente a maneira como o espectador enxerga os acontecimentos.

Veja o trailer!