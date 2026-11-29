O domingo chegou e trouxe mais uma oportunidade para colocar uma boa série em dia. Para quem gosta de mistérios capazes de prender a atenção até os últimos minutos, o Disney+ tem uma produção que vem conquistando espectadores e acumulando avaliações positivas da crítica especializada.

Com uma temporada de apenas oito episódios de em média 30 minutos cada, Fingida combina suspense, comédia e conflitos familiares em uma história que deixa uma pergunta inquietante no ar: e se uma pessoa próxima fosse substituída por alguém aparentemente idêntico? A premissa curiosa é um dos elementos que impulsionaram a repercussão internacional da produção.

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A série já registra 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e também apresenta uma avaliação positiva entre o público, com 82%. O desempenho acompanha a popularidade crescente da atração, que voltou a ganhar espaço nos rankings de audiência justamente na reta final da temporada.

Para quem pretende descobrir todos os segredos antes da conclusão, o momento é oportuno. Sete episódios já estão disponíveis no catálogo, enquanto o capítulo final tem estreia marcada para esta terça-feira, 1º. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu os principais detalhes da produção que pode ser uma boa escolha para a maratona de domingo.

Série conquista espaço entre as mais assistidas do Disney+

O desempenho de Fingida também aparece nos rankings internacionais de audiência. Segundo dados do FlixPatrol, a produção ocupa a sexta posição entre as séries mais assistidas do Disney+ no Brasil e no mundo.

Nos Estados Unidos, a atração aparece na vice-liderança do ranking geral da Hulu, plataforma responsável pelo lançamento original. O crescimento aconteceu após a série passar quatro dias consecutivos fora do TOP 10 do serviço, retornar à lista na nona colocação na quarta-feira, 25, e subir sete posições em apenas 24 horas.

As avaliações também ajudam a explicar a repercussão. No Rotten Tomatoes, a produção alcançou 94% de aprovação da crítica especializada e 82% entre os espectadores, números que reforçam seu destaque entre as opções de suspense disponíveis no streaming.

Qual é a história de Fingida?

Criada por Nick Paley, a série acompanha Sonny (Sam Nivola), um adolescente que acorda em um hospital depois de sofrer um acidente de carro. Ao reencontrar a mãe, Ellen (Connie Britton), ele percebe algo perturbador: a mulher que está diante dele parece não ser sua verdadeira mãe.

O comportamento de Ellen mudou, seus hábitos parecem diferentes e ninguém ao redor de Sonny demonstra perceber qualquer alteração. A situação se torna ainda mais complicada porque ela também é diretora da escola onde o adolescente estuda.

A partir daí, o protagonista passa a enfrentar uma dúvida angustiante: sua mãe realmente foi substituída por uma impostora ou ele está perdendo a capacidade de distinguir a realidade?

Mistério foi inspirado em medo de infância do criador

A origem da história tem relação com experiências pessoais de Nick Paley. Em entrevista ao programa On the Red Carpet, o criador contou que, durante a infância, era obcecado pela possibilidade de perder a própria mãe.

A descoberta de que ela tinha uma irmã gêmea não idêntica também contribuiu para o desenvolvimento da ideia central da produção. A partir dessas referências, o roteirista construiu uma narrativa que transforma uma insegurança familiar em um mistério sobre identidade, memória e confiança.

Além de Sam Nivola e Connie Britton, o elenco conta com Grace Brennan, Maliq Johnson, Meera Syal, Colter Lee e Mahaela Park. A mistura de comédia, suspense e amadurecimento acompanha uma relação entre mãe e filho que passa a ser atravessada pela desconfiança.

Vale a pena?

Sim, para quem busca uma produção envolvente e fora do radar dos principais streamings. Com apenas oito episódios, Fingida oferece uma história de mistério que pode ser acompanhada em poucos dias, sem exigir o compromisso de várias temporadas.

A premissa incomum, as dúvidas sobre a identidade da personagem de Connie Britton e a proximidade do episódio final tornam a série uma opção interessante para quem gosta de formular teorias durante a maratona.

Com sete capítulos já disponíveis e o desfecho marcado para terça-feira, 1º, o domingo pode ser a oportunidade ideal para conhecer a produção antes da revelação final.