Série de suspense da Netflix com 6 episódios para esta sexta (28/08)

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Finalmente é sexta-feira, e com o fim de semana se aproximando, chegou o momento de encontrar uma série capaz de prender a atenção sem exigir dias inteiros diante da televisão.

Para quem procura suspense, mistério e uma história enxuta para começar hoje e terminar antes da volta da rotina, a Netflix tem uma produção que pode passar despercebida no catálogo: Ángela.

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Lançada em 2025, a minissérie espanhola acabou ficando esquecida em meio às novas produções que chegaram à plataforma. Com apenas seis episódios de cerca de 50 minutos, a trama soma pouco mais de cinco horas de maratona e aposta em segredos, violência doméstica e reviravoltas.



Uma família aparentemente perfeita esconde outra realidade

A série acompanha Ángela Rekarte Tomasena, personagem de Verónica Sánchez, uma mulher respeitada que aparenta ter uma vida tranquila ao lado do marido, Gonzalo Lara Ormazabal, vivido por Daniel Grao, e das duas filhas do casal.

No entanto, a imagem de família perfeita não corresponde ao que acontece dentro de casa. Longe dos olhos das outras pessoas, Ángela sofre constantes abusos físicos e psicológicos do marido, vivendo com medo pela própria segurança e pela vida das filhas.

A situação começa a mudar quando Edu, personagem interpretado por Jaime Zataraín, reaparece em sua vida. O homem desperta desejos que Ángela havia deixado para trás, mas sua chegada também abre caminho para novos perigos.

Série é baseada em produção britânica

Ángela é uma adaptação espanhola da minissérie britânica Angela Black, lançada em 2021 e estrelada por Joanne Froggatt.

A versão disponível na Netflix é dirigida por Norberto López Amado, que também esteve à frente de produções como O Tempo entre Costuras, A Cozinheira de Castamar e Mentiras.

A adaptação também reúne os roteiristas da versão original, Harry Williams e Jack Williams, ao lado de Sara Cano, Paula Fabro e Leire Albinarrate.

Além de Verónica Sánchez, Daniel Grao e Jaime Zataraín, o elenco conta com Lucía Jiménez, Iván Marcos, Ane Gabarain e Maria Isabel Diaz Lago.

Suspense cresce a cada descoberta

A história acompanha a tentativa de Ángela de se libertar de uma relação marcada pela violência e pelo controle. Ao mesmo tempo, a chegada de Edu muda o rumo de sua vida e amplia os riscos ao seu redor.

O suspense se constrói a partir da distância entre a imagem que a protagonista apresenta ao mundo e a realidade que vive em casa. À medida que os acontecimentos avançam, novas intrigas e reviravoltas colocam Ángela diante de situações cada vez mais perigosas.

Com episódios de aproximadamente 50 minutos, a série aposta em uma narrativa curta e concentrada, sem se estender por várias temporadas.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de séries cheias de suspense, mistério e reviravoltas.

Ángela também é uma boa opção para quem não tem tempo de acompanhar produções longas e procura uma história que pode ser maratonada em pouco mais de cinco horas.

Por ter apenas seis episódios, a minissérie permite começar a assistir nesta sexta-feira e avançar pela trama ao longo do fim de semana, sem a necessidade de acompanhar dezenas de capítulos ou esperar por uma nova temporada.