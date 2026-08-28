Série do Prime Video com 6 episódios ideal para ver agora (28/08)

Depois de uma semana cheia e cansativa, finalmente chegou a sexta-feira, e nada como usar o tempo livre para relaxar com uma série envolvente.

Para quem procura uma história curta, cheia de suspense, manipulação e reviravoltas, o Prime Video tem uma opção que pode ser ideal para começar após o trabalho ou aproveitar durante a folga: Maldade.

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Lançada em 2025, a série fez sucesso em sua estreia, mas acabou sendo esquecida após alguns meses e novos lançamentos ocuparem a atenção do público. Agora, a produção pode ser uma boa pedida para quem quer fugir do tédio e encontrar algo diferente e fora do radar para assistir neste final de semana.

Com apenas seis episódios de cerca de 50 minutos, Maldade acompanha uma família rica que vê sua rotina mudar após a chegada de um jovem aparentemente inofensivo. Por trás do charme e da cordialidade de Adam Healey, no entanto, existe um plano capaz de colocar os Tanner em um perigoso jogo de manipulação, segredos e vingança.



Um estranho entra na vida de uma família rica

A produção começa na paradisíaca ilha de Paros, na Grécia, onde Jamie Tanner, um empresário influente, passa as férias ao lado da esposa, Nat, e dos filhos. Durante a viagem, a família conhece Adam Healey, jovem carismático que trabalha como tutor e demonstra uma habilidade natural com crianças.

Apesar de alguns comportamentos estranhos, Adam acaba se aproximando dos Tanner e passa a trabalhar para a família como um “manny”, uma espécie de babá masculino responsável por cuidar das crianças e realizar tarefas domésticas simples.

A partir de sua chegada, ele começa a se infiltrar cada vez mais na rotina da família. Adam observa de perto as fragilidades de cada integrante dos Tanner e parece disposto a usar esses problemas a seu favor, ampliando conflitos que já existiam antes mesmo de sua presença.

A principal pergunta da série passa a ser o motivo de Adam desprezar tanto Jamie Tanner. Existe uma ligação entre os dois e acontecimentos do passado? Enquanto os segredos começam a aparecer, a família se vê envolvida em uma trama cada vez mais perigosa.

Um suspense construído aos poucos

Histórias sobre estranhos que se infiltram na vida de famílias aparentemente perfeitas já foram exploradas diversas vezes no cinema e na televisão. Maldade, porém, aposta em uma construção mais lenta e calculada para criar tensão.

Liderada por Jack Whitehall e David Duchovny, a produção distribui pistas, ambiguidades e pequenos momentos importantes ao longo de seus seis episódios. Em vez de entregar rapidamente as verdadeiras intenções de Adam, a série mantém a sensação de que os Tanner estão sempre a um passo do colapso.

Outro ponto importante é que Adam não cria os conflitos da família. Jamie já é apresentado como um homem egocêntrico e potencialmente infiel, enquanto Nat vive uma relação emocionalmente complicada com o marido. Os filhos também carregam seus próprios problemas e segredos.

Adam, portanto, encontra uma família que já está longe de ser perfeita e passa a manipular fragilidades que existiam antes de sua chegada.

A trama explora temas como classe social, traição e poder, misturando suspense psicológico com pitadas de sátira social. Criada por James Wood, conhecido por Rev, The Great e Quacks, a série também usa momentos de humor sombrio para tornar sua atmosfera ainda mais inquietante.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão

Jack Whitehall, mais conhecido por papéis cômicos, surpreende em um raro trabalho dramático como Adam Healey. O ator equilibra charme e inquietação, conseguindo parecer genuinamente amigável enquanto transmite perigo em pequenos gestos.

David Duchovny interpreta Jamie Tanner, um patriarca complexo dividido entre arrogância, fragilidade e autossabotagem. Carice van Houten, de Game of Thrones, dá vida a Nat e ajuda a mostrar que a personagem está longe de ser apenas uma vítima da dinâmica familiar.

O elenco também conta com Christine Adams, Raza Jaffrey, Harry Gilby, Teddie Allen e Phoenix Laroche.

A força das interpretações ajuda a manter o público envolvido com os personagens e seus segredos, especialmente porque praticamente todos parecem esconder algo ao longo da história.

Uma série curta para aproveitar a sexta-feira

Com seis episódios de aproximadamente 50 minutos, Maldade pode ser uma escolha certeira para quem quer aproveitar o tempo livre sem começar uma série longa e sem precisar se comprometer a diversas temporadas.

A duração também torna a produção ideal para relaxar depois de um dia de trabalho ou dividir a maratona entre a sexta-feira e o fim de semana. É uma história que pode ser acompanhada em poucas horas e mantém o suspense em torno dos verdadeiros objetivos de Adam.

Vale a pena?

Sim. Maldade é uma boa escolha para fãs de suspense que procuram uma série curta, envolvente e cheia de manipulações. Mesmo sem trazer uma história completamente inédita para o gênero, a produção se destaca pela construção gradual da tensão, pelo elenco e pelas ambiguidades que mantém até os episódios finais.

A única ressalva está no ritmo do último capítulo, que acelera para garantir um desfecho mais conclusivo. Ainda assim, o suspense construído ao longo da temporada e o mistério em torno de Adam fazem da série uma maratona envolvente.

Para quem gostou de produções sobre famílias aparentemente perfeitas, estranhos misteriosos e segredos prestes a explodir, Maldade é uma opção que vale ser revisitada agora.

Depois de fazer sucesso no lançamento e acabar esquecida após alguns meses, a série pode ser exatamente a pedida para relaxar nesta sexta-feira e aproveitar o tempo livre com uma maratona de suspense.