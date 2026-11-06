Série escondida de Stephen King chega ao Prime Video com 8 episódios

Quem procura uma boa série para aproveitar o tempo livre e fugir do tédio pode encontrar no Prime Video uma opção que merece entrar na lista. Pouco conhecida pelo grande público, O Instituto, adaptação de uma obra de Stephen King, acaba de ganhar uma oportunidade para conquistar novos espectadores: os oito episódios da primeira temporada foram liberados para todos os assinantes da plataforma, sem cobrança adicional.

Lançada originalmente em julho de 2025, a série é uma das produções que apostam no suspense e no terror para envolver o público. Com oito episódios, a história é ideal para quem deseja organizar uma maratona em um dia tranquilo, sem precisar dedicar vários dias para acompanhar a narrativa.

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A novidade também chega em um momento estratégico: a segunda temporada já está confirmada e estreia em 8 de novembro no MGM+, canal disponível dentro do Prime Video. Portanto, este pode ser o momento perfeito para conhecer a produção antes da chegada dos novos capítulos.

Série de Stephen King mistura poderes especiais e mistério

Baseada no romance homônimo publicado por Stephen King em 2019, O Instituto acompanha Luke Ellis (Joe Freeman), um adolescente de 14 anos extremamente inteligente que tem a vida transformada após ser sequestrado durante a noite.

Depois de testemunhar a morte dos pais, o garoto acorda em um quarto que parece reproduzir o seu próprio ambiente, mas com uma diferença assustadora: o espaço não tem janelas e está completamente isolado do mundo exterior.

Ele descobre que está em uma instalação misteriosa que abriga outras crianças e adolescentes com habilidades extraordinárias, como telepatia e telecinese. Todos são submetidos a uma rotina controlada, que mistura características de um internato com as de uma prisão.

Sob o comando da Sra. Julia Sigsby (Mary-Louise Parker), os jovens passam por experimentos e testes dolorosos que exploram os limites de suas capacidades. A diretora, entretanto, justifica os métodos cruéis com a alegação de que tudo faz parte de uma causa maior: salvar o mundo.

Enquanto Luke tenta entender o funcionamento da instituição e encontrar uma maneira de escapar, a narrativa também acompanha Tim Jamieson (Ben Barnes), um ex-policial que chega à pequena cidade de Dennison em busca de um recomeço.

Contratado como vigia noturno, ele começa a perceber que existe algo errado naquele lugar. Aos poucos, os caminhos de Tim e Luke se aproximam, conectando os acontecimentos dentro e fora da instalação.

O que esperar da segunda temporada?

A liberação dos oito episódios no Prime Video também funciona como preparação para a continuação da história. A segunda temporada de O Instituto estreia em 8 de novembro, no MGM+, com lançamento semanal dos novos capítulos.

Após a fuga de Dennison, Luke e os outros jovens tentam encontrar uma maneira de destruir definitivamente a organização responsável pelo sofrimento deles. Enquanto isso, Sigsby, agora foragida, procura uma oportunidade para recuperar seu espaço.

A continuação também apresenta um novo personagem importante: Nolan Reeves, um bilionário europeu do setor de tecnologia interpretado por Alfie Allen, conhecido por seu trabalho em Game of Thrones. Ele se torna um novo aliado do Diretor, ampliando os conflitos envolvendo a instituição.

Vale a pena?

Para quem gosta de suspense, mistério e terror, especialmente das histórias criadas por Stephen King, O Instituto pode ser uma boa escolha para preencher algumas horas livres.

A produção aposta em uma atmosfera de tensão, crianças com habilidades sobrenaturais, experimentos secretos e reviravoltas para construir seu universo. O mistério envolvendo a verdadeira finalidade da instalação também funciona como um dos principais elementos para manter a curiosidade ao longo dos episódios.

A primeira temporada, porém, dividiu opiniões. No Rotten Tomatoes, alcançou 64% de aprovação entre os críticos e 69% entre o público. Já no IMDb, registra nota 6,7.

Entre os pontos positivos apontados estão o elenco jovem, o clima de mistério e as reviravoltas. Por outro lado, algumas avaliações consideram que a produção poderia ser mais ousada e que o ritmo demora a engrenar.

Ainda assim, para os fãs do universo de Stephen King e de histórias que combinam terror psicológico, poderes especiais e conspirações, a série merece uma oportunidade. Com apenas oito episódios, é uma alternativa interessante para quem quer descobrir uma produção diferente no catálogo do Prime Video.