Série viciante da Netflix com 8 episódios ideal para domingo (06/09)

O fim de semana está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o domingo com uma boa história. Para quem procura uma produção capaz de misturar suspense, mistério e comédia sem abrir mão de reviravoltas, a Netflix tem uma opção que pode surpreender: De Belfast ao Paraíso.

A minissérie acompanha três amigas que se reencontram após a morte misteriosa de uma antiga colega e acabam envolvidas em uma investigação tão perigosa quanto absurda.

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Criada por Lisa McGee, responsável por Derry Girls, a produção aposta em um equilíbrio pouco convencional entre humor e suspense, transformando uma viagem pela Irlanda em uma aventura cheia de segredos, situações inesperadas e descobertas.

Uma morte reúne três antigas amigas

Saoirse (Roisin Gallagher), Robyn (Sinéad Keenan) e Dara (Caoilfhionn Dunne) eram inseparáveis durante os anos de escola, mas acabaram se afastando na vida adulta. Aos 38 anos, cada uma seguiu um caminho diferente.

Saoirse se tornou uma roteirista de televisão talentosa, mas caótica. Robyn é uma mãe estressada e controladora de três filhos, enquanto Dara é uma cuidadora reservada e confiável.

O trio volta a se encontrar depois de receber a notícia da morte de Greta (Natasha O'Keeffe), uma antiga colega de escola que havia se afastado das três.

Elas decidem viajar até o Condado de Donegal para prestar suas condolências à família. O que deveria ser apenas uma visita para o funeral, porém, rapidamente ganha contornos estranhos.

Ao chegarem ao local, encontram uma família peculiar e descobrem uma informação ainda mais perturbadora: o corpo dentro do caixão não pertence a Greta.

O funeral vira uma investigação perigosa

A descoberta faz com que as amigas mergulhem em uma situação muito maior do que imaginavam. Aos poucos, pistas começam a revelar que a morte está relacionada a segredos antigos que permaneceram escondidos durante décadas.

Entre os personagens envolvidos está Owen (Emmett J. Scanlan), ex-marido de Greta e chefe da delegacia local, além da misteriosa Fargo (Michelle Fairley), matriarca da família.

A viagem das três transforma-se, então, em uma verdadeira odisseia pela Irlanda, combinando perigo, situações absurdas e humor enquanto elas tentam entender o que realmente aconteceu.

A série constrói o mistério sem abandonar a personalidade de suas protagonistas, fazendo com que os conflitos e as diferenças entre elas também movimentem a narrativa.

Humor e suspense dividem espaço

Um dos principais diferenciais da produção está justamente na mistura de gêneros. Lisa McGee constrói uma história em que piadas rápidas, comentários ácidos e situações inusitadas convivem com uma investigação cada vez mais intrigante.

O resultado é uma narrativa que consegue alternar momentos de estranhamento e humor sem transformar o suspense em algo completamente secundário.

A direção também contribui para essa atmosfera. Câmeras angulares e enquadramentos distorcidos aparecem em diferentes momentos para criar desconforto e antecipar que algo está errado.

A fotografia, assinada por Ashley Barron, Nathalie Pitters e Daniel Stafford-Clark, reforça esse aspecto com uma estética que combina cores neon e contrastantes. O Condado de Donegal ganha uma aparência quase teatral, enquanto a trilha sonora de Sion Trefor incorpora elementos da cultura irlandesa.

Trio de protagonistas é o coração da série

O desempenho de Roisin Gallagher, Sinéad Keenan e Caoilfhionn Dunne é um dos pontos fortes da produção.

As três personagens possuem personalidades bastante diferentes, e justamente esse contraste cria boa parte do humor. Saoirse, Robyn e Dara trocam provocações e comentários sobre os rumos que suas vidas tomaram enquanto tentam solucionar o mistério.

Outros nomes também integram o elenco, como Darragh Hand, que interpreta o policial Liam, e Bronagh Gallagher, no papel de Booker, uma mulher que parece saber mais do que revela. A química entre as protagonistas dá ritmo aos episódios e mantém o foco no trio mesmo quando a investigação começa a envolver outros personagens.

Oito episódios para uma maratona

A produção tem oito episódios e foi desenvolvida como uma minissérie. O formato favorece uma maratona durante o domingo, especialmente para quem busca uma história que possa ser acompanhada de uma só vez.

A estrutura também utiliza elementos associados à literatura, como passagens de tempo e recapitulações acompanhadas por transições que remetem ao virar de páginas.

A narrativa começa apresentando as protagonistas e suas relações para, gradualmente, ampliar o mistério em torno da morte de Greta. As reviravoltas são parte importante da experiência e revelar detalhes demais poderia comprometer algumas das surpresas preparadas pela história.

A produção alcançou 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto a aprovação do público chegou a 79%.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas cheias de suspense, mistério e comédia. A produção consegue fugir de uma estrutura convencional ao colocar três amigas com personalidades distintas no centro de uma investigação cercada por situações absurdas e segredos do passado.

O resultado é uma minissérie que combina uma investigação intrigante com humor ácido e personagens carismáticas. Para quem procura algo diferente para assistir no domingo, 6, a produção pode render uma maratona divertida e cheia de surpresas.