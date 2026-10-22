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Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta (22/10)

Protagonizado por Barbie Ferreira, longa explora as relações familiares

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Sessão da Tarde é a tradicional faixa de filmes da TV Globo
Sessão da Tarde é a tradicional faixa de filmes da TV Globo - Foto: (Divulgação/Netflix)

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, é uma das opções de entretenimento para quem acompanha a programação da emissora, reunindo filmes de diferentes gêneros ao longo da semana. Nesta quinta-feira, 22, a programação exibe uma produção que explora as relações familiares e mostra como uma conexão inesperada pode transformar a vida de alguém.

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta quinta-feira, 22, é 'Um Pai para Lily', estrelado por Barbie Ferreira, conhecida pela série 'Euphoria', e John Leguizamo, que dá voz ao personagem Sid na franquia 'A Era do Gelo'.

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Na trama, Lily Trevino, uma jovem solitária na faixa dos 20 anos, faz amizade acidentalmente com um desconhecido pela internet que tem o mesmo nome de seu pai, Bob Trevino. Aos poucos, o apoio e o incentivo desse novo amigo começam a transformar a vida da jovem.

À medida que a conexão entre os dois se aprofunda, o “outro” Bob passa a preencher o vazio deixado pelo pai biológico de Lily. O que começa como um pedido de amizade enviado por engano se transforma em uma jornada emocionante de afeto, amadurecimento e descoberta sobre o verdadeiro significado de família.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para as 15h50.

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Filme é inspirado em uma história real

Além da história emocionante, o longa tem uma conexão com a vida real, pois foi inspirado em uma experiência vivida pela diretora e roteirista Tracie Laymon, que desenvolveu uma amizade inesperada com um desconhecido após procurar pelo seu pai na internet. A produção também conquistou os prêmios do Júri e do Público na categoria de longa-metragem narrativo no festival South by Southwest (SXSW), em 2024.

Veja o trailer de Um Pai para Lily

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filme Sessão da Tarde TV Globo

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