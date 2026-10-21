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NEGOCIAÇÃO

Trump teria barrado compra da Warner pela Netflix, revela magnata

Paramount pagou US$ 110 bilhões pela compra do streaming

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix foi negada por Trump
Compra da Warner Bros. Discovery pela Netflix foi negada por Trump - Foto: Divulgação: Netflix/Warner Bros.

O empresário americano John Malone afirmou que o governo de Donald Trump barrou à Netflix de adquirir a Warner Bros. Discovery nos Estados Unidos. Segundo ele, o aviso levou a plataforma a desistir da disputa, vencida pela Paramount.

A declaração foi feita nesta quarta-feira, 21, durante o International Council Summit do Paley Center for Media. O magnata não detalhou a suposta mensagem enviada à empresa.

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“Eles estavam prestes a prosseguir e foram informados pela administração de que não tinham chance de obter aprovação regulatória nos EUA. Acho que isso foi o que os fez desistir”, afirmou.

Em fevereiro, o co-CEO da plataforma, Ted Sarandos, esteve na Casa Branca para se reunir com autoridades americanas. A proposta foi retirada no mesmo dia, embora ainda houvesse quatro dias para responder à última oferta da concorrente.

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Malone também mencionou divergências internas na Warner sobre a saída da Netflix, mas avaliou que o desfecho foi favorável aos acionistas.

Em entrevista à Bloomberg, Sarandos afirmou posteriormente que Trump foi “completamente neutro” na negociação e atribuiu a decisão ao fato de a Warner ter considerado a oferta da Paramount superior, e que o encontro na sede do governo não teve “nada fora do comum”.

Democratas questionaram a reunião e pediram esclarecimentos à então procuradora-geral Pam Bondi, alegando possível favorecimento político.

Em junho, o Departamento de Justiça anunciou que não contestaria a transação. Em julho, a Califórnia e outros 11 estados contestaram o negócio, mas chegaram a um acordo no mês passado, permitindo a fusão.

A Paramount pagou US$ 110 bilhões pela Warner Bros. Discovery, em uma das maiores transações da história do setor de mídia.

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DISPUTA Netflix warner

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