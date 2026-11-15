Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

Só 3 episódios: nova série criminal da Netflix para domingo (15/11)

Produção reúne investigação policial, violência e segredos em uma história envolvente

Beatriz Santos
Por
Minissérie é uma das grandes apostas da Netflix para 2026
Minissérie é uma das grandes apostas da Netflix para 2026 - Foto: Divulgação

Chegou o domingo, 15, e, com o fim de semana entrando na reta final, ainda dá tempo de reservar algumas horas para uma boa maratona antes de a segunda-feira começar.

Para quem prefere histórias baseadas em acontecimentos reais, com investigações complexas e mistérios que prendem a atenção até o último capítulo, a Netflix tem uma novidade que merece entrar na lista.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas três episódios, a produção é uma opção para começar e terminar no mesmo dia, sem precisar adiar o desfecho para a próxima semana.

O Crime de Pazos é uma das apostas da plataforma para 2026 e revisita um caso real que marcou a Espanha. A minissérie espanhola combina suspense criminal e investigação policial para reconstruir um ataque brutal que levantou suspeitas sobre a pessoa mais próxima da vítima.

Leia Também:

ANIMES

5 animes curtos e incríveis para terminar em uma tarde no Crunchyroll
5 animes curtos e incríveis para terminar em uma tarde no Crunchyroll imagem

NOVA PRODUÇÃO!

Netflix anuncia nova série de Stranger Things para 2028; veja trailer
Netflix anuncia nova série de Stranger Things para 2028; veja trailer imagem

NA NETFLIX!

Fernando Meirelles reúne estrelas de Hollywood em novo filme
Fernando Meirelles reúne estrelas de Hollywood em novo filme imagem

Crime real inspira nova minissérie da Netflix

Ambientada no pequeno vilarejo de Pazos, na região da Galícia, a história começa com um ataque violento contra Irene, encontrada gravemente ferida em sua residência. Inicialmente, o caso é tratado como uma possível tentativa de assalto, especialmente porque outras invasões a casas haviam sido registradas na região.

Enquanto a vítima é encaminhada às pressas para o hospital, o sargento da Guarda Civil Elías (Tristán Ulloa) começa a desconfiar da versão inicial. Para o investigador, o marido da mulher, Aniceto (Miguel Borines), pode estar por trás da agressão.

Mesmo com as suspeitas e as pistas apontando para o companheiro da vítima, o policial enfrenta dificuldades para avançar na investigação. A busca pela verdade se transforma em uma disputa contra o tempo e contra obstáculos dentro do próprio sistema.

Investigação revela detalhes perturbadores

O caso ganha novos contornos quando os investigadores encontram um martelo relacionado ao crime. A descoberta fortalece a hipótese de que o responsável pelo ataque poderia ser alguém próximo da vítima, e não um invasor desconhecido.

Na vida real, a história aconteceu em abril de 2015 e teve como vítima Isabel Fuentes, uma mulher de 65 anos encontrada gravemente ferida em sua residência. Após o ataque, ela passou semanas internada na UTI, antes de apresentar melhora e ser transferida para um quarto convencional.

Entretanto, mesmo sob cuidados médicos, Isabel ainda corria perigo. Um dos aspectos mais perturbadores do caso foi justamente o fato de a mulher ter sido assassinada dentro do hospital, apesar de já existirem suspeitas de que sua vida estava ameaçada.

A circunstância chamou a atenção do diretor Jorge Laplace, que destacou a dificuldade de compreender como a vítima pôde ser novamente atacada enquanto estava internada.

“Uma pergunta desconfortável que eu não conseguia explicar: como era possível que ela fosse assassinada em um hospital, quando se sabia que estava em perigo?”, questionou Laplace.

Elenco reúne nomes conhecidos das produções espanholas

A minissérie é estrelada por Tristán Ulloa, conhecido por trabalhos como O Caso Asunta e Berlim, que interpreta o sargento Elías. Miguel Borines vive Aniceto, enquanto Carlos Blanco e Fer Fraga também integram o elenco.

A produção conta ainda com participações especiais de Verónica Sánchez e Edu Soto. A direção é assinada por Carlos Sedes, enquanto o roteiro reúne Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano e Gema R. Neira. A produção executiva fica sob responsabilidade de Ramón Campos, com realização da Bambú Producciones.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas criminais, suspense e mistério, O Crime de Pazos é uma boa escolha para aproveitar o domingo, 15.

Inspirada em um caso real e dividida em apenas três episódios, a minissérie aposta em uma investigação marcada por reviravoltas e acontecimentos perturbadores.

É uma alternativa para quem quer acompanhar uma história intensa, descobrir os detalhes de um crime que chocou a Espanha e chegar à segunda-feira sem deixar capítulos pendentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Netflix séries

Relacionadas

Mais lidas