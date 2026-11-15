Só 3 episódios: nova série criminal da Netflix para domingo (15/11)

Chegou o domingo, 15, e, com o fim de semana entrando na reta final, ainda dá tempo de reservar algumas horas para uma boa maratona antes de a segunda-feira começar.

Para quem prefere histórias baseadas em acontecimentos reais, com investigações complexas e mistérios que prendem a atenção até o último capítulo, a Netflix tem uma novidade que merece entrar na lista.

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Com apenas três episódios, a produção é uma opção para começar e terminar no mesmo dia, sem precisar adiar o desfecho para a próxima semana.

O Crime de Pazos é uma das apostas da plataforma para 2026 e revisita um caso real que marcou a Espanha. A minissérie espanhola combina suspense criminal e investigação policial para reconstruir um ataque brutal que levantou suspeitas sobre a pessoa mais próxima da vítima.

Crime real inspira nova minissérie da Netflix

Ambientada no pequeno vilarejo de Pazos, na região da Galícia, a história começa com um ataque violento contra Irene, encontrada gravemente ferida em sua residência. Inicialmente, o caso é tratado como uma possível tentativa de assalto, especialmente porque outras invasões a casas haviam sido registradas na região.

Enquanto a vítima é encaminhada às pressas para o hospital, o sargento da Guarda Civil Elías (Tristán Ulloa) começa a desconfiar da versão inicial. Para o investigador, o marido da mulher, Aniceto (Miguel Borines), pode estar por trás da agressão.

Mesmo com as suspeitas e as pistas apontando para o companheiro da vítima, o policial enfrenta dificuldades para avançar na investigação. A busca pela verdade se transforma em uma disputa contra o tempo e contra obstáculos dentro do próprio sistema.

Investigação revela detalhes perturbadores

O caso ganha novos contornos quando os investigadores encontram um martelo relacionado ao crime. A descoberta fortalece a hipótese de que o responsável pelo ataque poderia ser alguém próximo da vítima, e não um invasor desconhecido.

Na vida real, a história aconteceu em abril de 2015 e teve como vítima Isabel Fuentes, uma mulher de 65 anos encontrada gravemente ferida em sua residência. Após o ataque, ela passou semanas internada na UTI, antes de apresentar melhora e ser transferida para um quarto convencional.

Entretanto, mesmo sob cuidados médicos, Isabel ainda corria perigo. Um dos aspectos mais perturbadores do caso foi justamente o fato de a mulher ter sido assassinada dentro do hospital, apesar de já existirem suspeitas de que sua vida estava ameaçada.

A circunstância chamou a atenção do diretor Jorge Laplace, que destacou a dificuldade de compreender como a vítima pôde ser novamente atacada enquanto estava internada.

“Uma pergunta desconfortável que eu não conseguia explicar: como era possível que ela fosse assassinada em um hospital, quando se sabia que estava em perigo?”, questionou Laplace.

Elenco reúne nomes conhecidos das produções espanholas

A minissérie é estrelada por Tristán Ulloa, conhecido por trabalhos como O Caso Asunta e Berlim, que interpreta o sargento Elías. Miguel Borines vive Aniceto, enquanto Carlos Blanco e Fer Fraga também integram o elenco.

A produção conta ainda com participações especiais de Verónica Sánchez e Edu Soto. A direção é assinada por Carlos Sedes, enquanto o roteiro reúne Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano e Gema R. Neira. A produção executiva fica sob responsabilidade de Ramón Campos, com realização da Bambú Producciones.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas criminais, suspense e mistério, O Crime de Pazos é uma boa escolha para aproveitar o domingo, 15.

Inspirada em um caso real e dividida em apenas três episódios, a minissérie aposta em uma investigação marcada por reviravoltas e acontecimentos perturbadores.

É uma alternativa para quem quer acompanhar uma história intensa, descobrir os detalhes de um crime que chocou a Espanha e chegar à segunda-feira sem deixar capítulos pendentes.