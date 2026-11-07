Só 4 episódios: minissérie criminal da Netflix para o sábado (07/11)

Para quem gosta de histórias criminais que vão além da busca por um culpado, o catálogo da Netflix esconde uma minissérie capaz de transformar poucas horas livres de um sábado em uma experiência intensa.

Com apenas quatro episódios, a produção é uma opção para quem quer fugir das séries longas e mergulhar em um mistério que desafia os limites da investigação policial.

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Estreada em 2025, A Grande Descoberta passou despercebida em meio à chegada de novos títulos ao streaming, mas reúne elementos que podem conquistar os fãs de true crime: um duplo homicídio, uma investigação de 16 anos e uma técnica científica que ajudou a mudar os rumos de um caso real na Suécia.

Com capítulos de aproximadamente 40 minutos, a minissérie pode ser assistida em cerca de 2h40, tornando-se uma alternativa para quem procura uma maratona curta, sem abrir mão de uma história envolvente.

Um crime que permaneceu sem solução por 16 anos

Ambientada em Linköping, na Suécia, a trama parte de um caso que abalou a cidade em 2004. Em plena luz do dia, uma criança de 8 anos e uma mulher de 56 anos são assassinadas a facadas, sem que a polícia consiga identificar imediatamente o responsável.

As vítimas não se conheciam. A criança seguia para a escola quando foi atacada, enquanto a mulher, que passava de bicicleta pelo local, tentou intervir e também acabou morta.

Uma testemunha presencia o crime, mas não consegue reconhecer o rosto do agressor. Embora objetos deixados na cena permitam a coleta de material genético, as primeiras etapas da investigação não levam a uma solução.

É nesse cenário que surge John (Peter Eggers), o detetive encarregado do caso. Determinado a encontrar o responsável, ele passa anos reunindo pistas e tentando oferecer respostas às famílias das vítimas.

A dedicação, no entanto, cobra um preço. Enquanto a investigação se prolonga, o policial envelhece, seu casamento é destruído e a relação com o filho se distancia. A passagem do tempo também amplia o sofrimento de quem continua esperando por justiça.

Como a ciência muda os rumos da investigação

Depois de anos de tentativas frustradas, uma nova possibilidade aparece quando John toma conhecimento da genealogia genética, técnica que combina informações de DNA com pesquisas genealógicas para auxiliar na identificação de suspeitos.

A chegada de Per (Mattias Nordkvist), especialista na área, abre um novo caminho para a investigação. A partir de amostras genéticas e do trabalho de reconstrução de árvores familiares, a parceria entre o policial e o genealogista passa a explorar pistas que antes pareciam inalcançáveis.

A produção acompanha esse processo sem transformar a investigação em uma sequência constante de grandes revelações. O roteiro prefere construir o suspense gradualmente, enquanto apresenta os conflitos pessoais e as consequências de um crime que marcou diferentes gerações.

Inspirada no livro The Breakthrough, da jornalista Anna Bodin e do genealogista Peter Sjölund, a minissérie também evidencia como a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento pode contribuir para a resolução de casos complexos.

Uma história criminal que não esquece as vítimas

Um dos aspectos centrais da narrativa é a atenção dedicada às pessoas afetadas pelo crime. Em vez de concentrar toda a história na identidade do assassino, a produção acompanha o luto das famílias, a angústia do investigador e o impacto prolongado da ausência de respostas.

A história também apresenta questões sociais, incluindo a xenofobia enfrentada pela família da criança, que é muçulmana, ampliando o retrato da sociedade sueca para além do trabalho policial.

A direção de Lisa Siwe, que também esteve envolvida na série A Ponte, aposta em uma abordagem contida, sem recorrer à espetacularização da violência. Em entrevista ao Tudum, a diretora explica a proposta da produção.

“Embora seja uma obra dramática fictícia sobre um crime real, é, acima de tudo, o retrato de uma tragédia humana, em que o foco está nas vítimas e na investigação, não no autor do crime. É uma história sobre compaixão e sobre o cuidado que precisamos ter uns com os outros para seguir em frente quando coisas terríveis acontecem”, explica.

A escolha por uma narrativa cronológica também contribui para a experiência, permitindo acompanhar a investigação e seus efeitos sem depender de uma estrutura carregada de flashbacks ou artifícios narrativos.

O que esperar da minissérie da Netflix?

Para quem está acostumado a produções policiais que investem em perseguições, confrontos e reviravoltas a cada episódio, A Grande Descoberta oferece um ritmo diferente.

O suspense cresce aos poucos, com espaço para os dramas dos personagens e para as dificuldades de uma investigação que atravessa anos. A proposta é acompanhar não apenas a busca por respostas, mas também o peso emocional de uma tragédia que continua presente na vida dos envolvidos.

A recepção no Rotten Tomatoes registra 60% de aprovação da crítica e 73% do público, segundo os índices informados para a produção.

Com quatro episódios de aproximadamente 40 minutos, a série entrega uma narrativa compacta e uma abordagem que aproxima o drama humano da investigação criminal.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de investigação policial, mistério e histórias criminais baseadas em fatos reais. A Grande Descoberta é uma boa escolha para quem procura uma produção curta, mas com profundidade emocional e um caso que foge de fórmulas mais previsíveis.

A combinação entre ciência, persistência policial e as consequências humanas de um crime não solucionado faz da minissérie uma opção interessante para assistir no sábado, 7.

Disponível na Netflix, a produção é indicada para quem prefere suspenses construídos com paciência, sem depender de violência excessiva ou reviravoltas artificiais para prender a atenção.