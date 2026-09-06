Só 8 episódios: série da Netflix está no TOP 5 mais assistidas de 2026

Estamos no domingo e, em meio à folga do feriadão, encontrar uma boa série para ocupar o tempo livre pode ser a escolha perfeita para fugir do tédio. Para quem procura uma produção de suspense com reviravoltas e uma história capaz de prender a atenção por poucas horas, Custe o que Custar aparece como uma opção para começar ainda hoje e terminar no mesmo dia ou ao longo do fim de semana.

Lançada pela Netflix em 2026, a minissérie baseada em uma obra de Harlan Coben se tornou um dos grandes sucessos de mistério do ano. Com apenas 8 episódios, de aproximadamente 45 minutos cada, a produção rende uma maratona de pouco mais de 7 horas, podendo ser assistida de uma vez durante um dia de folga ou distribuída ao longo da semana, com um episódio por dia.

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O desempenho também ajuda a explicar por que a produção merece atenção. Custe o que Custar ocupa o terceiro lugar no ranking das séries mais assistidas no primeiro semestre de 2026, com 50 milhões de visualizações.

Uma história familiar que esconde segredos

Na trama, Simon, interpretado por James Nesbitt, leva uma vida aparentemente perfeita, com uma família estruturada e amorosa, um bom emprego e uma casa confortável. A rotina, porém, muda completamente quando sua filha mais velha, Paige, vivida por Ellie de Lange, foge de casa.

Depois de encontrar a jovem em uma situação triste e vulnerável, sob os efeitos de drogas em um parque da cidade, Simon tem a oportunidade de levá-la de volta para casa. O reencontro, entretanto, não representa o fim do problema. A presença de uma determinada pessoa passa a ameaçar a estrutura familiar de maneira irreversível.

A busca pela filha coloca Simon diante de situações cada vez mais perigosas e de segredos que podem transformar completamente a percepção que ele tinha da própria família. A produção combina o suspense característico das obras de Coben com uma narrativa centrada nos vínculos familiares.

Sucesso de Harlan Coben na Netflix

A parceria entre Harlan Coben e a Netflix começou em 2018, com um acordo multimilionário de longo prazo, e continua rendendo adaptações de destaque. Entre os títulos que chegaram à plataforma estão A Grande Ilusão e Que Falta Você Me Faz.

Antes de retornar à Netflix com Custe o que Custar, Coben também lançou Lazarus no Prime Video, em 2025, seu primeiro projeto original fora do universo das adaptações literárias.

A nova minissérie chegou à Netflix em 1º de janeiro de 2026 e, apenas um dia depois, já aparecia entre as produções mais assistidas da plataforma no mundo. O resultado reforça a presença do escritor entre os principais nomes associados ao suspense e ao gênero criminal no streaming.

Poucas horas para uma maratona

Com oito episódios e duração média de 45 minutos, a produção foi feita sob medida para quem quer aproveitar algumas horas livres diante da televisão. A temporada completa ultrapassa pouco mais de sete horas, tempo que permite acompanhar toda a história em um único dia de folga.

Para quem não pretende passar tantas horas seguidas no sofá, também é possível transformar a série em um compromisso durante a semana. Um episódio por dia é suficiente para avançar pela trama sem pressa e ainda manter as reviravoltas recentes na memória.

O elenco também reúne Minnie Driver, Alfred Enoch, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Amy Gledhill, Lucian Msamati, Ingrid Oliver, Maeve Courtier-Lilley, Jon Pointing, Mark Bazeley e Annette Badland, entre outros nomes.

Harlan Coben atua como produtor executivo, enquanto Danny Brocklehurst assina o roteiro principal. A direção é dividida entre Nimer Rashed, responsável pelos episódios 1 a 3 e 7 a 8, e Isher Sahota, que dirige os episódios 4 a 6.

Assim como aconteceu em outras adaptações do escritor, a história foi transferida dos Estados Unidos para o Reino Unido. As gravações foram realizadas em Manchester e no noroeste da Inglaterra, contribuindo para a ambientação da narrativa.

Um sucesso entre os mistérios de 2026

O desempenho de Custe o que Custar coloca a produção entre os grandes destaques da Netflix no primeiro semestre de 2026. Com 50 milhões de visualizações, a minissérie aparece em 5º lugar no ranking das séries mais assistidas do período, atrás de títulos como Bridgerton e Dele & Dela.

Ranking de séries mais vistas da Netflix em 2026

Dele & Dela: 104 milhões de visualizações na Netflix

104 milhões de visualizações na Netflix Bridgerton – 4ª Temporada: 100 milhões de visualizações

100 milhões de visualizações Eu Vou Te Encontrar: 64 milhões de visualizações na Netflix

64 milhões de visualizações na Netflix Stranger Things – 5ª Temporada: 56 milhões de visualizações

56 milhões de visualizações Custe o que Custar: 50 milhões de visualizações

50 milhões de visualizações Aprendendo a Lição: 48 milhões de visualizações na Netflix

48 milhões de visualizações na Netflix One Piece – 2ª Temporada: 47 milhões de visualizações

47 milhões de visualizações Homem em Chamas – 1ª Temporada: 40 milhões de visualizações

40 milhões de visualizações Ms. Rachel – 1ª Temporada: 37 milhões de visualizações

37 milhões de visualizações O Agente Noturno – 3ª Temporada: 36 milhões de visualizações na Netflix

O número chama atenção principalmente por se tratar de uma história de suspense com foco em drama familiar, gênero que se tornou uma das marcas das adaptações de Harlan Coben.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, mistério e histórias construídas a partir de segredos e reviravoltas, Custe o que Custar é uma alternativa que merece entrar na lista da semana.

Mesmo não sendo uma das séries mais lembradas atualmente, a produção vale a pena ser revisitada ao longo desta semana, principalmente para quem está procurando algo curto o suficiente para caber na rotina, mas envolvente a ponto de transformar algumas horas livres em uma boa maratona.

A combinação de oito episódios, aproximadamente sete horas de duração total, mistério, drama familiar e a assinatura de Harlan Coben faz da série uma opção interessante para começar neste domingo, aproveitar a folga do feriadão e fugir do tédio com uma história cheia de reviravoltas.