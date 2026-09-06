SUCESSO ABSOLUTO
Só 8 episódios: série da Netflix está no TOP 5 mais assistidas de 2026
Minissérie de suspense baseada em Harlan Coben conquistou 50 milhões de views
Estamos no domingo e, em meio à folga do feriadão, encontrar uma boa série para ocupar o tempo livre pode ser a escolha perfeita para fugir do tédio. Para quem procura uma produção de suspense com reviravoltas e uma história capaz de prender a atenção por poucas horas, Custe o que Custar aparece como uma opção para começar ainda hoje e terminar no mesmo dia ou ao longo do fim de semana.
Lançada pela Netflix em 2026, a minissérie baseada em uma obra de Harlan Coben se tornou um dos grandes sucessos de mistério do ano. Com apenas 8 episódios, de aproximadamente 45 minutos cada, a produção rende uma maratona de pouco mais de 7 horas, podendo ser assistida de uma vez durante um dia de folga ou distribuída ao longo da semana, com um episódio por dia.
O desempenho também ajuda a explicar por que a produção merece atenção. Custe o que Custar ocupa o terceiro lugar no ranking das séries mais assistidas no primeiro semestre de 2026, com 50 milhões de visualizações.
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Uma história familiar que esconde segredos
Na trama, Simon, interpretado por James Nesbitt, leva uma vida aparentemente perfeita, com uma família estruturada e amorosa, um bom emprego e uma casa confortável. A rotina, porém, muda completamente quando sua filha mais velha, Paige, vivida por Ellie de Lange, foge de casa.
Depois de encontrar a jovem em uma situação triste e vulnerável, sob os efeitos de drogas em um parque da cidade, Simon tem a oportunidade de levá-la de volta para casa. O reencontro, entretanto, não representa o fim do problema. A presença de uma determinada pessoa passa a ameaçar a estrutura familiar de maneira irreversível.
A busca pela filha coloca Simon diante de situações cada vez mais perigosas e de segredos que podem transformar completamente a percepção que ele tinha da própria família. A produção combina o suspense característico das obras de Coben com uma narrativa centrada nos vínculos familiares.
Sucesso de Harlan Coben na Netflix
A parceria entre Harlan Coben e a Netflix começou em 2018, com um acordo multimilionário de longo prazo, e continua rendendo adaptações de destaque. Entre os títulos que chegaram à plataforma estão A Grande Ilusão e Que Falta Você Me Faz.
Antes de retornar à Netflix com Custe o que Custar, Coben também lançou Lazarus no Prime Video, em 2025, seu primeiro projeto original fora do universo das adaptações literárias.
A nova minissérie chegou à Netflix em 1º de janeiro de 2026 e, apenas um dia depois, já aparecia entre as produções mais assistidas da plataforma no mundo. O resultado reforça a presença do escritor entre os principais nomes associados ao suspense e ao gênero criminal no streaming.
Poucas horas para uma maratona
Com oito episódios e duração média de 45 minutos, a produção foi feita sob medida para quem quer aproveitar algumas horas livres diante da televisão. A temporada completa ultrapassa pouco mais de sete horas, tempo que permite acompanhar toda a história em um único dia de folga.
Para quem não pretende passar tantas horas seguidas no sofá, também é possível transformar a série em um compromisso durante a semana. Um episódio por dia é suficiente para avançar pela trama sem pressa e ainda manter as reviravoltas recentes na memória.
O elenco também reúne Minnie Driver, Alfred Enoch, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Amy Gledhill, Lucian Msamati, Ingrid Oliver, Maeve Courtier-Lilley, Jon Pointing, Mark Bazeley e Annette Badland, entre outros nomes.
Harlan Coben atua como produtor executivo, enquanto Danny Brocklehurst assina o roteiro principal. A direção é dividida entre Nimer Rashed, responsável pelos episódios 1 a 3 e 7 a 8, e Isher Sahota, que dirige os episódios 4 a 6.
Assim como aconteceu em outras adaptações do escritor, a história foi transferida dos Estados Unidos para o Reino Unido. As gravações foram realizadas em Manchester e no noroeste da Inglaterra, contribuindo para a ambientação da narrativa.
Um sucesso entre os mistérios de 2026
O desempenho de Custe o que Custar coloca a produção entre os grandes destaques da Netflix no primeiro semestre de 2026. Com 50 milhões de visualizações, a minissérie aparece em 5º lugar no ranking das séries mais assistidas do período, atrás de títulos como Bridgerton e Dele & Dela.
Ranking de séries mais vistas da Netflix em 2026
- Dele & Dela: 104 milhões de visualizações na Netflix
- Bridgerton – 4ª Temporada: 100 milhões de visualizações
- Eu Vou Te Encontrar: 64 milhões de visualizações na Netflix
- Stranger Things – 5ª Temporada: 56 milhões de visualizações
- Custe o que Custar: 50 milhões de visualizações
- Aprendendo a Lição: 48 milhões de visualizações na Netflix
- One Piece – 2ª Temporada: 47 milhões de visualizações
- Homem em Chamas – 1ª Temporada: 40 milhões de visualizações
- Ms. Rachel – 1ª Temporada: 37 milhões de visualizações
- O Agente Noturno – 3ª Temporada: 36 milhões de visualizações na Netflix
O número chama atenção principalmente por se tratar de uma história de suspense com foco em drama familiar, gênero que se tornou uma das marcas das adaptações de Harlan Coben.
Vale a pena?
Sim. Para quem gosta de suspense, mistério e histórias construídas a partir de segredos e reviravoltas, Custe o que Custar é uma alternativa que merece entrar na lista da semana.
Mesmo não sendo uma das séries mais lembradas atualmente, a produção vale a pena ser revisitada ao longo desta semana, principalmente para quem está procurando algo curto o suficiente para caber na rotina, mas envolvente a ponto de transformar algumas horas livres em uma boa maratona.
A combinação de oito episódios, aproximadamente sete horas de duração total, mistério, drama familiar e a assinatura de Harlan Coben faz da série uma opção interessante para começar neste domingo, aproveitar a folga do feriadão e fugir do tédio com uma história cheia de reviravoltas.