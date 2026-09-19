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Só 8 episódios: série divertida da Netflix é ideal para sábado (19/09)
Produção mistura suspense, comédia e sátira em uma história de crimes, segredos e reviravoltas
O sábado, 19, chegou e, com mais tempo livre na rotina, a Netflix reúne opções para quem quer aproveitar o dia com uma história capaz de prender a atenção. Entre elas está Casadas e Caçadoras, série que combina suspense, comédia e sátira em uma trama marcada por crimes, segredos e relações perigosas.
Com apenas oito episódios, a produção tem a temporada completa disponível na plataforma e pode ser uma escolha para quem busca uma maratona envolvente neste fim de semana.
Adaptada do romance homônimo de May Cobb, a produção se tornou uma das maiores surpresas da Netflix em 2025. O sucesso também garantiu a renovação para uma segunda temporada, que já está em produção, embora ainda não tenha data de estreia definida.
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Uma cidade perfeita esconde segredos
A história acompanha Sophie O’Neil, interpretada por Brittany Snow, que deixa Boston para começar uma nova vida com o marido e o filho em uma pequena comunidade do Texas.
O lugar, inicialmente apresentado como um ambiente tranquilo e organizado, logo revela uma realidade bem diferente daquela imaginada pela personagem.
Em busca de pertencimento, Sophie se aproxima de Margo Banks, vivida por Malin Åkerman, uma mulher influente e carismática que ocupa uma posição central entre as figuras mais poderosas da região.
A aproximação leva a protagonista para um círculo social marcado por festas, luxo, sedução e relações que rapidamente ultrapassam os limites de uma simples amizade.
O envolvimento com esse grupo muda completamente a experiência de Sophie na cidade. À medida que novos conflitos aparecem, jogos de manipulação e alianças instáveis passam a fazer parte de sua rotina.
Um assassinato muda o rumo da história
O suspense ganha força quando um assassinato abala a comunidade e começa a revelar o lado obscuro daquele universo aparentemente perfeito. A partir daí, a narrativa passa a conectar os crimes às mulheres influentes conhecidas como as “esposas caçadoras”.
Margo está no centro dessa dinâmica. Casada com o magnata do petróleo Jed, personagem de Dermot Mulroney, ela exerce forte influência sobre o grupo e se torna uma das principais figuras da história.
A produção utiliza o pequeno povoado como um cenário para explorar relações de poder, segredos e disputas silenciosas. Quanto mais Sophie se aproxima daquele círculo, mais difícil fica distinguir amizade, interesse e manipulação.
Suspense também funciona como sátira social
Além do mistério criminal, a série utiliza o exagero como parte de sua identidade. Sexo, armas, política local e violência aparecem lado a lado com uma abordagem que satiriza as aparências e os códigos sociais da elite da pequena cidade.
A história também aborda temas como desejo, identidade, pertencimento, hipocrisia social, discursos conservadores, guerras culturais e poder feminino. Dessa forma, o suspense não fica limitado à investigação dos crimes e também acompanha as consequências das escolhas feitas pelas personagens.
O resultado é uma produção que combina thriller psicológico, melodrama e sátira para construir uma narrativa provocadora. A crítica especializada aprovou a série em 81% no Rotten Tomatoes.
Brittany Snow e Malin Åkerman lideram o elenco
Brittany Snow interpreta Sophie O’Neil, personagem que passa de recém-chegada à cidade a uma mulher cada vez mais envolvida nos acontecimentos que cercam o grupo.
Já Malin Åkerman interpreta Margo Banks, figura responsável por boa parte das relações que movimentam a trama. O elenco também conta com Jaime Ray Newman, Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit e George Ferrier.
Karen Rodriguez e Hunter Emery interpretam os delegados Salazar e Flynn, enquanto Branton Box retorna como o xerife Johnny em uma participação especial.
Um dos maiores sucessos da Netflix em 2025
Lançada inicialmente sem grande alarde, a produção ganhou força com o boca a boca e rapidamente se transformou em uma das maiores surpresas da Netflix em 2025.
A minissérie dobrou seus números iniciais e chegou ao TOP 10 global, impulsionada pela mistura de thriller erótico, melodrama e sátira social.
A repercussão também ajudou a colocar a história entre os títulos mais comentados da plataforma. O contraste entre luxo, aparência, poder e segredos tornou a produção especialmente propícia a debates e comentários nas redes.
Segunda temporada já está confirmada
O desempenho da primeira temporada abriu caminho para a continuação. A Netflix confirmou oficialmente a segunda temporada, que começou a ser produzida em novembro de 2025.
Os principais nomes do elenco devem retornar, incluindo Brittany Snow, Malin Åkerman, Jaime Ray Newman, Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit e George Ferrier. Apesar do avanço da produção, a nova temporada ainda não possui uma data oficial de lançamento.
Oito episódios já estão disponíveis
Para quem procura uma produção que possa ser encaixada facilmente na programação do sábado, a primeira temporada tem oito episódios, todos disponíveis na Netflix.
O formato enxuto permite acompanhar a história sem exigir um compromisso muito longo e combina com quem pretende aproveitar algumas horas livres para entrar em uma trama de mistério, reviravoltas e personagens envolvidas em situações cada vez mais imprevisíveis.
Vale a pena?
Sim. A produção é uma boa escolha para quem gosta de tramas de suspense, comédia e sátira, especialmente quando esses elementos aparecem combinados a personagens complexas, segredos e situações capazes de manter a curiosidade ao longo dos episódios.
O equilíbrio entre mistério, humor ácido, drama e exagero também faz da série uma alternativa para quem procura algo super envolvente para assistir no tempo livre. A segunda temporada confirmada ainda reforça o interesse em conhecer o universo da produção antes da continuação.