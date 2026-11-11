Trajetória do Balé Folclórico da Bahia ganha documentário dirigido por Glória Pires

Os 38 anos do Balé Folclórico da Bahia (BFB) serão tema do documentário “Direito ao Coração”, que será lançado na próxima quinta-feira, 26, às 19h, em pré-estreia para convidados, com exibição simultânea em duas salas do Glauber Rocha.

Com roteiro e direção de Gloria Pires e direção de fotografia de Marcelo Brito Filho, o filme tem duração de 80 minutos e classificação livre. A produção é da Audaz, WB Produções Culturais e Mira Filmes.

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O documentário resgata a trajetória do grupo de dança afro-baiana, que já levou seus espetáculos a mais de 300 cidades e 30 países, e reúne depoimentos de Germaine Acogny, José Possi Neto, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Vavá Botelho e José Carlos Arandiba (Zebrinha).

As gravações começaram em 2022, quando o grupo voltou a se apresentar após quase encerrar suas atividades durante a pandemia, e passaram por Salvador, onde a companhia nasceu, além de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Atlanta, Cotonou e Ouidah, no Benim, e Dacar, no Senegal.

"A trajetória vitoriosa do balé passa por inúmeros momentos desafiadores ao longo de sua história, sendo a pandemia o mais grave de todos. O filme constrói sua narrativa a partir dos que viveram esse enorme desafio, mostrando também a capacidade de reinvenção de cada um e do grupo”, destaca a diretora Gloria Pires.

“O que me moveu, como diretora, foi o propósito: me emociona o trabalho desenvolvido pelo Balé. Sinto-me honrada por eternizá-lo, contando com o olhar poético e mágico que Marcelo Brito imprime, em sua fotografia, e com quem tenho sempre uma troca construtiva”, acrescentou.

A chegada ao público ainda não tem data confirmada. Segundo Vavá Botelho, diretor-geral da companhia e produtor do filme, a produção deve participar de festivais antes de chegar aos cinemas ou às plataformas de streaming. “Estamos em tratativas para que essa obra chegue o quanto antes ao público”, afirma.

O projeto conta com patrocínio da Gran Services, por meio da lei de incentivo à produção audiovisual da Agência Nacional do Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). Também recebeu apoio cultural da Embasa, do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secult, da Funceb, do Teatro Castro Alves e da Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos.