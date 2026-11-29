Em 2022, a empresária do ramo de tecnologia de saúde, Elizabeth Holmes, CEO da empresa Theranos, foi condenada pela Justiça norte-americana. Isso porque ela dizia ter desenvolvido um dispositivo revolucionário capaz de realizar diversos exames laboratoriais usando apenas uma gota de sangue dos pacientes.

O invento foi vendido como algo inovador na indústria, atraiu investimentos bilionários, mas se mostrou inoperante. Holmes foi então acusada de fraude e condenada. Na tentativa de demonstrar transparência e contar sua versão dos fatos, ela convidou uma equipe de filmagens para retratar seu cotidiano, pouco menos de um mês antes de iniciar sua pena na prisão.

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É com essa história pregressa em mãos e total liberdade para filmar e conversar com Holmes que os diretores Nathan Fielder e Lance Oppenheim contam no documentário Tudo Pode Ser Visto, certamente um dos melhores filmes do ano. É uma forte aposta não apenas para Oscar 2027 de Documentário, mas também possui chances de aparecer na categoria principal de Melhor Filme.

Fielder surge como personagem do longa e passa a conviver com Holmes e seu atual marido, Billy Evans, em uma casa de praia em San Diego. Ali, ele interroga a empresária sobre o caso e os detalhes envolvendo o escândalo, na medida em que ela jura sua inocência e pretende revelar um lado mais humano e cotidiano antes de ir para a cadeia.

Tudo Pode Ser Visto se desdobra em muitas camadas sobre as noções de falseamento e encenação, colocando o espectador em uma espiral de fatos e opiniões que vão se somando em muitas camadas à medida em que a narrativa transcorre.

Enquanto tentamos entender até que ponto Holmes é ingênua ou está apenas querendo enganar a todos, o filme apresenta diversos momentos incríveis em que os personagens são confrontados nas suas convicções, incluindo aí o diretor e também o próprio espectador.

O filme não está preocupado em atestar ou não a culpa de Holmes, antes busca olhar para essa personagem com respeito e sem julgamentos, o que gera momentos ora desconcertantes, ora engraçados, que nos fazem questionar aquilo que estamos vendo na tela.

Três olhares

Foto: Divulgação

Elizabeth Holmes é uma personagem incrível, enigmática no seu comportamento tímido, mas determinado – enquanto outros chamariam de cínico –, de fala doce e olhar vidrado.

Ela realmente se expõe diante das câmeras e não teme o confronto, ainda que busque revelar o lado humano de uma mulher acuada pela Justiça, convicta de sua inocência.

No entanto, não é apenas ela que brilha em Tudo Pode Ser Visto. O atual marido, Billy Evans, também passa a ser uma figura curiosa de se acompanhar. Ele conheceu Holmes quando a empresa dela já havia fechado e as denúncias já corriam soltas.

Mesmo assim, se apaixonaram e ele passou a cuidar dela, inclusive negociando os detalhes da realização daquelas filmagens. Mais jovem que ela e com uma mentalidade também empresarial e pragmática, Evans surge como uma figura protetora, tanto que passa a tomar certas decisões por Elizabeth.

Além disso, o próprio cineasta Nathan Fielder surge como um personagem em cena (enquanto Oppenheimer opera apenas atrás das câmeras). Ele é o interlocutor de Holmes e Evans, funcionando como a presentificação do espectador naquele espaço íntimo em que adentra e passa a interferir.

Diretor de séries como The Curse (2023) e O Ensaio (2022) – essa última com maiores similaridades narrativas com o atual longa, uma vez que o diretor ficcionaliza situações futuras de pessoas reais –, Fielder compreende muito bem o material humano que tem em mãos, sabendo escutar, mas também fazendo as perguntas e os movimentos certos na tentativa de ir a fundo em busca de uma pretensa verdade.

Esse trio de indivíduos faz com que Tudo Pode Ser Visto funcione como uma espécie de confronto velado em que cada um ali busca defender suas convicções e pontos de vista, respeitando o lugar do outro, mas buscando brechas para desarmar os seus “oponentes”, ou, em alguns casos, para “enganá-los”. Nunca saberemos exatamente em que chave eles estão e essa é a grande qualidade do filme.

Aposta dobrada

Foto: Divulgação

O filme consegue trazer ainda mais complexidade à narrativa no seu terço final – em um longa de três horas de duração. Sem revelar aqui grandes reviravoltas, envolve a entrada em cena da atriz Amanda Seyfried, que interpretou Holmes na série ficcional da plataforma Hulu, The Dropout (2022). A participação dela no filme acrescenta mais camadas na discussão sobre a representação da realidade, uma verdadeira sacada de gênio ao espelhar mais níveis de encenação em um filme em que verdades e mentiras estão em jogo o tempo todo. Mesmo em um documentário, é possível questionar o grau de “atuação” que eles apresentam a partir dos papéis sociais que assumem na trama.

Esse conjunto faz com que Tudo Pode Ser Visto opere em um crescendo de tensões e debates sobre a transparência do que está sendo visto e ouvido em cena, na medida em que todos ali podem ser questionados a partir da postura que assumem.

A longa duração acaba se tornando apenas um detalhe que se dissipa diante da expressividade daquele material humano e de suas camadas.

Isso porque há algo de hipnótico não apenas nos personagens retratados, mas nas curvas dramáticas que vão se acumulando, à medida que a narrativa transcorre.

Uma verdadeira experiência de imersão no conceito de veracidade em que tudo está visível – ou não.

Tudo Pode Ser Visto (You Can See Everything) / Dir.: Nathan Fielder e Lance Oppenheim / Com Elizabeth Holmes, Nathan Fielder, Amanda Seyfried, Christopher Abbott / Salas e horários: cinema.atarde.com.br