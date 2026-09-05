Uma das melhores séries de 2026 é cancelada pelo Prime Video

O Prime Video decidiu não renovar Spider-Noir para uma segunda temporada, encerrando a produção estrelada por Nicolas Cage mesmo após o reconhecimento conquistado entre público e crítica.

A série recebeu 11 indicações ao Emmy e alcançou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas a história fechada da primeira temporada faz com que o cancelamento tenha um efeito diferente do habitual.



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A decisão chama atenção justamente porque Spider-Noir se consolidou como uma das séries de maior destaque de 2026. Em vez de terminar com questões importantes sem resposta ou um gancho criado para preparar uma continuação, a produção conclui a trajetória de seu protagonista ainda na primeira temporada.

Para quem ainda não assistiu, isso significa que a série pode ser encarada como uma maratona fechada, sem a necessidade de esperar por novos episódios para descobrir o desfecho da história.



Uma série cancelada em um momento inesperado

Cancelamentos costumam interromper produções que ainda possuem histórias abertas, deixando personagens e conflitos sem uma conclusão definitiva. Spider-Noir, porém, não segue exatamente esse caminho.

O arco dramático do detetive interpretado por Nicolas Cage chega a uma conclusão satisfatória ao longo da primeira temporada. A produção não termina com um cliffhanger que dependa de uma segunda temporada para resolver as principais questões apresentadas ao público.

Esse aspecto transforma a despedida em algo incomum. Embora alguns espectadores possam lamentar o fim de uma série tão elogiada, a primeira temporada permanece como uma história completa.

O desempenho crítico reforça o contraste. Com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e 11 indicações ao Emmy, Spider-Noir conquistou um reconhecimento que normalmente ajudaria uma produção a continuar no catálogo do streaming.

Primeira temporada funciona como maratona

O formato adotado pelo Prime Video também contribui para que a produção seja vista como uma história fechada. Todos os episódios foram disponibilizados de uma vez, permitindo que o público acompanhasse a temporada em uma única maratona.

A estratégia pode ter reduzido a capacidade da série de permanecer durante várias semanas no centro das conversas, mas funciona bem para uma produção que não terá continuidade.

Agora, quem decidir começar Spider-Noir não precisa se preocupar em investir tempo em uma história que ficará incompleta. O que está disponível no streaming apresenta começo, desenvolvimento e conclusão.

Custos pesaram na decisão

O aspecto financeiro também aparece como um dos fatores relacionados ao encerramento da produção. Spider-Noir teve custos elevados, inclusive pela criação de duas versões diferentes da série, uma em preto e branco e outra colorida.

Apesar de uma estreia forte no fim de maio, a produção perdeu espaço rapidamente entre os títulos mais assistidos do Prime Video e não apresentou a mesma longevidade observada em outros sucessos da plataforma.

O cenário ajuda a explicar como uma série pode conquistar a crítica e, ainda assim, não garantir uma segunda temporada. O reconhecimento artístico não necessariamente se traduz em desempenho suficiente para justificar os custos de uma nova leva de episódios.

Nicolas Cage lidera produção da Marvel

A série também chamou atenção pela presença de Nicolas Cage como protagonista. A produção da Marvel apresenta uma abordagem diferente dentro do universo do personagem, apostando em uma atmosfera de investigação e em uma narrativa de detetive.

A escolha do ator para o papel ajudou a despertar a curiosidade do público desde o anúncio da produção e se tornou um dos elementos mais comentados da série.

Mesmo com o cancelamento, o reconhecimento recebido ao longo de sua primeira temporada permanece. As 11 indicações ao Emmy colocam Spider-Noir entre as produções de destaque de 2026, enquanto os 92% no Rotten Tomatoes reforçam a boa recepção da crítica.

Ainda vale a maratona?

Sim, principalmente para quem gosta de histórias de super-heróis com uma abordagem diferente, suspense e investigação.

O cancelamento pode ser frustrante para quem esperava acompanhar mais capítulos da história, mas a conclusão da primeira temporada evita um dos principais problemas de produções encerradas antes da hora.

Spider-Noir termina sem deixar a trama principal completamente dependente de uma continuação. Por isso, mesmo após a decisão do Prime Video, a série pode ser revisitada como uma produção fechada.

Para quem ainda não deu uma chance à história estrelada por Nicolas Cage, o momento pode ser justamente uma boa oportunidade: são oito episódios que podem ser acompanhados em sequência, com 92% de aprovação, 11 indicações ao Emmy e um desfecho que não exige uma segunda temporada.