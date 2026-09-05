VALE A MARATONA!
Uma das melhores séries de 2026 é cancelada pelo Prime Video
Produção encerra sua história de forma completa após apenas uma temporada com 8 episódios
O Prime Video decidiu não renovar Spider-Noir para uma segunda temporada, encerrando a produção estrelada por Nicolas Cage mesmo após o reconhecimento conquistado entre público e crítica.
A série recebeu 11 indicações ao Emmy e alcançou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas a história fechada da primeira temporada faz com que o cancelamento tenha um efeito diferente do habitual.
A decisão chama atenção justamente porque Spider-Noir se consolidou como uma das séries de maior destaque de 2026. Em vez de terminar com questões importantes sem resposta ou um gancho criado para preparar uma continuação, a produção conclui a trajetória de seu protagonista ainda na primeira temporada.
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Para quem ainda não assistiu, isso significa que a série pode ser encarada como uma maratona fechada, sem a necessidade de esperar por novos episódios para descobrir o desfecho da história.
Uma série cancelada em um momento inesperado
Cancelamentos costumam interromper produções que ainda possuem histórias abertas, deixando personagens e conflitos sem uma conclusão definitiva. Spider-Noir, porém, não segue exatamente esse caminho.
O arco dramático do detetive interpretado por Nicolas Cage chega a uma conclusão satisfatória ao longo da primeira temporada. A produção não termina com um cliffhanger que dependa de uma segunda temporada para resolver as principais questões apresentadas ao público.
Esse aspecto transforma a despedida em algo incomum. Embora alguns espectadores possam lamentar o fim de uma série tão elogiada, a primeira temporada permanece como uma história completa.
O desempenho crítico reforça o contraste. Com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e 11 indicações ao Emmy, Spider-Noir conquistou um reconhecimento que normalmente ajudaria uma produção a continuar no catálogo do streaming.
Primeira temporada funciona como maratona
O formato adotado pelo Prime Video também contribui para que a produção seja vista como uma história fechada. Todos os episódios foram disponibilizados de uma vez, permitindo que o público acompanhasse a temporada em uma única maratona.
A estratégia pode ter reduzido a capacidade da série de permanecer durante várias semanas no centro das conversas, mas funciona bem para uma produção que não terá continuidade.
Agora, quem decidir começar Spider-Noir não precisa se preocupar em investir tempo em uma história que ficará incompleta. O que está disponível no streaming apresenta começo, desenvolvimento e conclusão.
Custos pesaram na decisão
O aspecto financeiro também aparece como um dos fatores relacionados ao encerramento da produção. Spider-Noir teve custos elevados, inclusive pela criação de duas versões diferentes da série, uma em preto e branco e outra colorida.
Apesar de uma estreia forte no fim de maio, a produção perdeu espaço rapidamente entre os títulos mais assistidos do Prime Video e não apresentou a mesma longevidade observada em outros sucessos da plataforma.
O cenário ajuda a explicar como uma série pode conquistar a crítica e, ainda assim, não garantir uma segunda temporada. O reconhecimento artístico não necessariamente se traduz em desempenho suficiente para justificar os custos de uma nova leva de episódios.
Nicolas Cage lidera produção da Marvel
A série também chamou atenção pela presença de Nicolas Cage como protagonista. A produção da Marvel apresenta uma abordagem diferente dentro do universo do personagem, apostando em uma atmosfera de investigação e em uma narrativa de detetive.
A escolha do ator para o papel ajudou a despertar a curiosidade do público desde o anúncio da produção e se tornou um dos elementos mais comentados da série.
Mesmo com o cancelamento, o reconhecimento recebido ao longo de sua primeira temporada permanece. As 11 indicações ao Emmy colocam Spider-Noir entre as produções de destaque de 2026, enquanto os 92% no Rotten Tomatoes reforçam a boa recepção da crítica.
Ainda vale a maratona?
Sim, principalmente para quem gosta de histórias de super-heróis com uma abordagem diferente, suspense e investigação.
O cancelamento pode ser frustrante para quem esperava acompanhar mais capítulos da história, mas a conclusão da primeira temporada evita um dos principais problemas de produções encerradas antes da hora.
Spider-Noir termina sem deixar a trama principal completamente dependente de uma continuação. Por isso, mesmo após a decisão do Prime Video, a série pode ser revisitada como uma produção fechada.
Para quem ainda não deu uma chance à história estrelada por Nicolas Cage, o momento pode ser justamente uma boa oportunidade: são oito episódios que podem ser acompanhados em sequência, com 92% de aprovação, 11 indicações ao Emmy e um desfecho que não exige uma segunda temporada.