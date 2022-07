Educação, cultura e economia na agenda da ACB

Historicamente envolvida com o desenvolvimento econômico e social da Bahia e do Brasil, a Associação Comercial da Bahia (ACB) vem mantendo uma intensa agenda de eventos para se aproximar deste objetivo. Na quarta-feira da semana passada, promoveu uma live com o empreendedor social da educação por propósito, Tito Ribeiro, que falou sobre o que podemos aprender com sistemas de educação em diferentes culturas ao redor do mundo. Já na quinta-feira foi a vez do embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Sholz, visitar a entidade, quando tratou sobre os laços culturais e as relações comerciais entre as duas nações.

Educação por propósito

Transmitido pelo canal ACB Lives, no YouTube, o Segundo Ciclo de Debates do Núcleo de Educação e Cultura da ACB convidou o engenheiro de produção Tito Ribeiro para apresentar o projeto Escola de Lá, iniciativa que viajou o mundo para entender como a educação está mudando após a pandemia.

Após atuar por sete anos na coordenação de cursos de liderança e habilidades socioemocionais pela Fundação Estudar, Tito conheceu sistemas educacionais em 15 países, com o objetivo de reunir informações que o auxiliem a realizar o sonho pessoal de possibilitar que todo jovem tenha sua trajetória inspirada e potencializada pela sua escola.

“Minha missão é viajar ao redor do mundo para mostrar como a educação está mudando. E descobri que o Brasil é autossuficiente em bons exemplos”, concluiu o empreendedor social.

O Segundo Ciclo de Debates do Núcleo de Educação e Cultura da ACB é realizado em parceria com o Movimento Via Cidadã. Como descreve o coordenador do Núcleo, professor Ney Campello, “a entidade incorporou, desde o ano passado, uma agenda fundamental para o desenvolvimento econômico e social da Bahia e do Brasil, que é a educação.”

Já o vice-presidente da ACB e coordenador do Via Cidadã, Paulo Cavalcanti, indicou que “a ideia é transformar o nosso país em um ambiente muito mais seguro, próspero e, principalmente, com uma democracia justa. E, sem dúvida, é com conhecimento que nós vamos conseguir isso.”

Embaixador da Áustria na ACB

Acompanhado pela cônsul honorária do país na Bahia e Sergipe, Simone Klein, o embaixador Stefan Sholz foi recepcionado pelo presidente do Conselho Superior da ACB e cônsul da Finlândia na Bahia e Sergipe, Wilson Andrade, pela cônsul honorária da Grécia, Miriam de Almeida Souza, e pelo diretor Pedro Daltro. Os laços culturais e as relações comerciais entre as duas nações ocuparam a pauta do encontro.

Demonstrando vasto conhecimento sobre o Brasil, o embaixador abordou a importância de uma maior atenção às questões ambientais no país, sobretudo no Pará e no Amazonas. “Tenho uma visão de que muitas oportunidades podem ser criadas a partir de um modelo econômico inclusivo para a região da floresta amazônica”, disse o embaixador.

Sholz informou que a Áustria está celebrando o bicentenário de independência do Brasil com a maior exibição já feita sobre o nosso país, que acontece no Museu de Ciências Naturais de Viena, desde o dia 6 de junho. Além disso, a fábrica de porcelana de Viena Augarten, fundada em 1718, como segunda do gênero, está planejando uma edição especial com temas da flora e fauna brasileira.