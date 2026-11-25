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O turismo de negócios movimenta uma cadeia econômica de alto valor, atrai visitantes com maior poder de consumo e pode transformar participantes de congressos e feiras em turistas de lazer. Para aproveitar esse potencial, Salvador precisa oferecer mais do que um bom espaço para eventos.

Congressos, feiras, convenções e encontros empresariais geram negócios, empregos, renda e oportunidades para fornecedores. O visitante desse segmento costuma ter ticket médio superior ao do turista convencional, permanecer vários dias no destino e consumir hospedagem, alimentação, transporte e lazer.

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Salvador reúne condições para disputar esse mercado: um Centro de Convenções moderno, identidade cultural reconhecida, gastronomia, patrimônio histórico, belezas naturais e rede hoteleira diversificada. Mas um equipamento não funciona sozinho. Grandes eventos exigem estrutura integrada.

É preciso ter hotéis preparados para receber muitos visitantes, com qualidade e preços competitivos, e uma malha aérea eficiente. Também é fundamental fortalecer empresas locais de audiovisual, iluminação, sonorização, montagem de estandes, cenografia, tradução simultânea, receptivo, transporte, alimentação e segurança. O mercado começa antes da abertura dos portões e segue após a saída dos participantes.

Salvador precisa avaliar a ampliação da infraestrutura para eventos. Disputar grandes congressos e feiras exige capacidade para atender diferentes demandas, ampliar o calendário e evitar que uma única estrutura limite oportunidades.

O impacto alcança hotéis, restaurantes, companhias aéreas, empresas de receptivo, motoristas e fornecedores locais. Essa engrenagem precisa funcionar de maneira articulada, com poder público e iniciativa privada, qualificação e planejamento.

Há também um ganho estratégico: o turista de eventos pode voltar como turista de lazer. Quem chega para um congresso, conhece Salvador, experimenta sua gastronomia, visita o Pelourinho e as praias e vive uma boa experiência pode retornar com a família ou os amigos. O evento torna-se uma ferramenta de promoção do destino.

Por isso, o turismo de eventos deve ser tratado como política de desenvolvimento econômico, e não apenas como agenda de ocupação do Centro de Convenções. A Bahia tem atrativos, história, cultura e capacidade de acolhimento. Mas potencial não basta: é preciso estrutura, conectividade, profissionalismo e competitividade.

O desafio não é apenas trazer milhares de pessoas para um evento. É fazer com que movimentem a economia, conheçam o destino, queiram voltar e levem uma boa imagem da Bahia para o mundo. Um congresso termina; os negócios, empregos, renda e relações que ele gera podem permanecer por muitos anos. Esse legado exige compromisso contínuo.

*Davidson Botelho, coordenador da Câmara de Turismo da ACB