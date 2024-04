Cientista baiana se reuniu com ganhadores do Prêmio Nobel em evento | A TARDE

Na última segunda-feira, 15, a cientista baiana, Dra. Jaqueline Goes, reconhecida por coordenar a equipe que sequenciou o genoma da COVID em tempo recorde, participou do Nobel Prize Dialogue, no Rio de Janeiro. O evento abordou diálogos provocativos em todo o mundo, sobre temas de preocupação global.

Na ocasião, Jaqueline esteve com importantes nomes da ciência mundial, como May-Britt Moser, Serge Haroche e David MacMillan, todos ganhadores do Prêmio Nobel. Após o evento, a cientista baiana participou de um jantar exclusivo para convidados junto à Embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallensteen.

Em parceira com a Academia Brasileira de Ciências, o encontro debateu sobre “Como a Ciência beneficia a sociedade e como a sociedade pode apoiar melhor a Ciência”, sendo dividido em dois momentos. Com isso, abordando como tornar a prática da pesquisa mais inclusiva e como se comunicar de forma mais eficaz com audiências diversificadas.

Em seguida, pautou em como construir efetivamente uma comunicação que alcance a população, analisando quais são os melhores caminhos para se obter o máximo da ciência, e criando um futuro com grandes avanços nesse setor.