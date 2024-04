Restaurante de Salvador vai sediar o “Guest Campari Academy” | A TARDE

Na próxima segunda-feira, 15, o 705 Restaurante e Bar, em Salvador, vai receber pela primeira vez o “Guest Campari Academy”. O evento vai reunir profissionais da coquetelaria nordestina para uma noite de celebração de coquetéis exclusivos e autorais.

Dentre eles, o vice-campeão do Campari bartender Competition 2022, Max Galvão; o mixologista baiano, do bar Purgatório, Jonatan Albuquerque; e a campeã do concurso regional de rabo de galo, Sol Cerqueira, vão comandar o festival.

Serão seis drinks à base de Campari e sabores regionais, combinando a cultura e o paladar soteropolitano. Na ocasião, a casa não vai ter cardápio aberto. Assim, para acompanhar os coquetéis, o chef Jadson Nunes, residente do restaurante, assina o menu de entradinhas da noite.