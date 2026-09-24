O turismo na Bahia vai bombar na temporada 2026/2027

O verão vai bombar na Bahia e já começou, pois o El Niño promete uma primavera sem chuva e com muito calor. Os números mostram que o turismo baiano está ampliando sua presença no mercado nacional e conquistando espaço entre os destinos internacionais e a temporada 2026/2027 poderá consolidar esse movimento.

Bahia principal destino do nordeste

A Bahia já é o principal destino nordestino para o turismo internacional. Entre janeiro e julho de 2026, recebeu 123,5 mil visitantes internacionais, crescimento de 6,1% sobre o mesmo período de 2025, enquanto Pernambuco recebeu cerca de 93 mil estrangeiros e o Ceará, 69,5 mil. Com esse resultado, a Bahia aparece em quarto lugar no ranking brasileiro de turismo internacional por via área, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

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O cenário nacional ajuda. Em 2025 foi batido o recorde histórico de turismo estrangeiro, com mais de 9,2 milhões de visitantes internacionais. Ainda que em percentual pequeno, a Bahia conseguiu capturar parte desse crescimento

E não estamos falando apenas de Salvador. Porto Seguro se consolida cada vez mais como a praia de mineiros e paulistas e o turismo cresce em mais de uma dezena de destinos no estado.

Turismo doméstico na Bahia

O turismo doméstico também avançou. Entre janeiro e julho de 2026, os aeroportos baianos movimentaram 7,4 milhões de passageiros, colocando a Bahia como o quinto maior mercado de aviação comercial do país, um crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Salvador respondeu por quase 5 milhões de passageiros. Em Porto Seguro chegaram 1,65 milhão e Ilhéus ultrapassou 422 mil.

E a malha aérea continua sendo ampliada. Para o verão 2026/2027, a Azul anunciou 152 voos adicionais na ligação entre Viracopos e Salvador, além de novas operações para Porto Seguro. E, além das frequências já existentes, Salvador terá cinco voos semanais para Santiago, na alta temporada.

O crescimento não começou agora. Em 2025, a Bahia recebeu mais de 200 mil turistas internacionais, alta de 47,3% em relação a 2024. Foi a melhor marca desde 2019. E o turismo como atividade econômica cresceu 6,6% no estado em 2025, acima dos 4,6% registrados pelo Brasil.

O dinheiro acompanha esse movimento. A receita gerada pelos turistas no estado passou de R$ 42 bilhões em 2024 para R$ 47 bilhões em 2025, o que significou mais movimento em hotéis, restaurantes, bares, transportes, comércio, entretenimento, agências de viagens e uma extensa cadeia de serviços.

O Anuário Braztoa 2026 colocou a Bahia em primeiro lugar entre os estados mais comercializados pelas operadoras de turismo do país em 2025, à frente de Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro. Salvador apareceu entre as dez cidades mais comercializadas, na quarta posição, enquanto Porto Seguro ficou em sétimo.

Previsão para temporada 2026/2027

Para a temporada 2026/2027 há uma combinação de fatores positivos: crescimento da atividade turística, aumento da receita, liderança nas vendas das operadoras, expansão do mercado aéreo, aumento do fluxo internacional e forte procura doméstica.

Salvador vai capitanear a temporada com Réveillon, festas populares, ensaios, Carnaval e toda a sua capacidade de combinar turismo de praia com turismo cultural. Porto Seguro e o litoral sul permanecem como destinos atraentes para a população de Minas de São Paulo. E destinos como Praia do Forte, Morro de São Paulo, Boipeba, Trancoso e Itacaré ampliam essa oferta. E, além disso, há a temporada de cruzeiros que, no ano passado, trouxe 230 mil turistas à Bahia.

A temporada de verão pode fazer da Bahia uma verdadeira plataforma turística nacional e internacional, capaz de distribuir visitantes por diferentes regiões, aumentar o tempo de permanência do turista e elevar o gasto médio.