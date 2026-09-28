O novo agro mundial na voz da mulher líder: GAFFFF WAWL

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A essência feminina representa um papel fundamental na governança, liderança, sucessão e diálogo dentro do sistema das cadeias de valor do complexo agroindustrial, rompendo fronteiras e criando uma nova geoestratégia agroalimentar, fibras, energia, agroflorestal e ambiental brasileira e tropical. Um sistema total de saúde. Um health system na definição ‘in memorian’ do Dr. Ray Goldberg.

Dias 1º e 2 de outubro, teremos no grandioso evento GAFFFF (Global Agribusiness Festival), em São Paulo, no Nubank Parque, e no dia 2, um palco dedicado às mulheres, WAWL – World Agribusiness Women Leadership.

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Serão 6 painéis estratégicos fundamentais para o destino do novo agro mundial, com o registro vital da imperiosa necessidade de unirmos o sistema agroalimentar com diálogo e harmonização, em que a mulher representa esta oportunidade de liderança.

Painel 1

Com a voz da mulher agro para o mundo, e a celebração do Ano Internacional da Mulher Agro. Abertura com apresentação síntese da pesquisa Marca Brasil na percepção da mulher mundial, realizada pela OnStrategy para GAFFFF WAWL, com José Luiz Tejon, diretor executivo da WAWL GAFFFF – 470 mil pessoas do mundo foram ouvidas, e a percepção exclusiva das mulheres foi extraída.

Mediação - Isadora Camargo, jornalista agro CNN.

Presença - Nina Pogler - Comitê de Sustentabilidade ABAG; Mariana Aragão, chefe geral Embrapa Gado de Corte e representante científica na WFO – World Farmer Organization - ROMA/FAO/ONU; e Carminha Gatto Míssio, VP FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, produtora rural e empresária.

Painel 2

O agro pós-porteira das fazendas e a nova geração bio, consumidores geração Z, alfa, beta.

Mediação - Valeska Ciré, country manager IFPA.

Presença - Evelyn Rosembaum, consultora tendências consumo ABIA; Patrícia Mendes, diretora comercial GPA – Grupo Pão de Açúcar; Marcio Milan VP ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados; Lívia Machado, diretora de marketing da ABCS, programa Carne Suína é Saúde.

Painel 3

Sucessão, governança de sucesso, liderança feminina na nova era do trabalho.

Mediação - Ana Malvestio, conselheira empresarial.

Presença - Carla de Freitas, presidente da Agrop Bela Vista – Vilhena/Rondônia; Karina Seibt, empresária produtora de sementes gaúcha de Patos de Minas (MG); Lúcia Bortolozzo, presidente do Comitê Mulheres da SRB – Sociedade Rural Brasileira.

Painel 4

Perfil mulher agro, pesquisa comparada 2016 x 2026. Mediadora Gislaine Balbinot, diretora executiva da ABAG.

Apresentação - Adélia Franceschini, sócia diretora Fran6 e Pat Franceschini.

Presença - Juliana Farah, presidente da Comissão de Mulheres Semeadoras da Faesp. Sabrina Munõs, diretora executiva de dados e análise da Serasa Agro.

Painel 5

Agro brasileiro 40 anos em 4 – do planejamento à execução.

Mediadora - Ana Euler, diretora executiva Embrapa Inovação, Negócios e Transferência de Tecnologia.

Presença - Sylvia Brasil Coutinho - conselho Carrefour França, Elias Lima, presidente da ANDA – Associação Nacional para Difusão do Adubo e VP Mosaic. Rodrigo Neves, head de pesquisa e desenvolvimento Corteva. Participação especial do Dr. Prof. Roberto Rodrigues, Dr. Honoris Causa FGV, ex-ministro da Agricultura, líder cooperativista internacional, produtor rural.

Painel 6

Do terroir a agrocidadania – o futuro das origens, emoções e sabores / o novo agro conquistando as mesas do mundo. Indicações geográficas e denominações de origem.

Mediação - Tirso de Salles Meirelles, presidente da Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Apoio Eliane Santos/FAESP.

Debate

Nesses 6 painéis, os temas e apresentações inéditas irão mostrar a relevância desde os terroir brasileiros para conquista das mesas do mundo, indo até a conjunção da percepção brasileira no mundo e as oportunidades da reunião da natureza com povo afetivo, turismo e agro se transformando numa gigantesca oportunidade para dobrar o movimento total do agro do país para superar a meta do US$ 1 trilhão.

O diálogo e as mulheres como legítimas embaixadoras da Marca Brasil no país, e do país para o mundo, darão consistência aos evidentes desafios e oportunidades estratégicas, o que precisará ser acompanhado, doravante, de publicidade e propaganda do agro brasileiro para conquistarmos corações e mentes de todas as populações no mundo inteiro. Clientes, consumidores e parcerias tecnológicas, de capital e investimentos.