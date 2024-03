Confira TBT do REC A TARDE sobre o dia 14 de março | A TARDE

Cleidiana Ramos

Em dia de TBT vamos lembrar a última edição do REC. Destacamos o dia 14 de março como a data de coincidências incríveis: os 110 anos de Carolina Maria de Jesus e Abdias Nascimento e aniversário de Castro Alves. Os três abordaram em suas obras, com estilos diferentes, as denúncias das violências sofridas pela população negra brasileira. Confira a seção Senta que Temos História do projeto REC sobre esse tema.

🔴 REC A TARDE

E, amanhã, sexta, tem nova edição do REC, projeto que assim como a coluna A TARDE Memória tem conteúdo baseado no acervo do Cedoc A TARDE.