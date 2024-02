Descubra qual das festas da orla tem mais a sua cara? | A TARDE

Nesta sexta-feira, 2, vai ter festa de largo em dobro: Iemanjá, e Pituba com as homenagens a Nossa Senhora da Luz. E isso depois de um dia inteiro da Lavagem de Itapuã. Com essas três festas o ciclo de verão termina, mas abrindo alas para a maior das comemorações de Salvador: o Carnaval, que já inaugura outro ciclo festivo. É uma amostra do quanto festa é coisa séria e crucial para a Bahia. Em terras de especialistas nestas celebrações qual das festas que acontecem na orla atlântica- Itapuã, Pituba e Rio Vermelho- tem mais a sua cara? Faça o teste e descubra.

Personalities Festa da Pituba

Lavagem de Itapuã

Festa de Iemanjá (Rio Vermelho)