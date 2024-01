Faça um teste para descobrir quem você é na Festa da Ribeira | A TARDE

Cleidiana Ramos

A Lavagem do Bonfim é apenas o primeiro passo nas atividades da mais famosa das festas de verão. Tem ainda os ritos religiosos no domingo e na segunda-feira é dia de celebrar na Ribeira. Não tem mais aquela programação extensa marcada principalmente pelo samba de roda e desfile de trios elétricos, mas folião-raiz não deixa uma festa como a Segunda-Feira Gorda acabar. Ela está mais morna, mas nem por isso desaparecida. Tem gente que vai lá bater ponto e tomar uma cervejinha para acompanhar aquele prato reforçado de cozido e, de quebra, dar uma chegadinha na praia. Por isso, no retorno dos conteúdos de memória do Grupo A TARDE, os projetos REC e A TARDE Memória,após um pequeno recesso, oferecem um quiz para você descobrir que tipo de participante da Festa da Ribeira você é. Faça o teste, descubra e de repente você se anima para ir celebrar a memória da Festa da Ribeira na Segunda-Feira Gorda do Bonfim. Aproveita para conferir o site Espelho de Festa com destaque para a galeria de imagens do Cedoc A TARDE sobre as festas de largo baianas.

Para fazer o teste é só clicar aqui.