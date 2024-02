Operadora multi chip ou Terror da Upa? Quem você encarna na folia? | A TARDE

Carnaval começa hoje. É muita expectativa para essa chegada da maior festa da cidade. E ele tem características muito especiais, inclusive essa do calendário da rotina, de certa forma, depender dele. Afinal é ou não é uma expressão do baianês que tudo só começa pra valer depois do Carnaval? E nesses dias de folia vai acontecer tanta coisa, mas principalmente o desfile daquelas figuras que não faltam na folia: a turma que passa o rodo na comida e na bebida, mas quem também tá igual operadora de celular, ou seja, cheia de contatinhos. E você? Que tipo de Carnaval você encarna nesses dias? Faz o teste aqui pra saber.

Personalities Analista de folia

Terror das UPA

Fígado de Titânio

Operadora multi chip

Atleta de Carnaval

