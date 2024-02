Quaresma inicia temporada de ciclos de celebrações | A TARDE

Cleidiana Ramos



Começou mais um ciclo de celebrações. Trata-se da Quaresma, que logo será seguida pela Semana Santa e pela Páscoa. São períodos importantes para a economia baiana especialmente o turismo e o comércio das feiras com a mudança na alimentação especialmente o consumo de peixe às quartas e sextas-feiras e dos ovos de chocolate. As características desse ciclo são apresentadas no REC A TARDE de hoje. Confira.

