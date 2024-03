REC A TARDE conta histórias sobre literatura negra | A TARDE

Cleidiana Ramos

O dia 14 de março é impressionante. Nesta data nasceram Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento e Castro Alves. Eles foram responsáveis por denunciar as formas de violência contra a população negra. As trajetórias e obras dos três estão em destaque no REC A TARDE desta semana. Confira as seções.

Senta que Temos História Especial- As apresentadoras Cleidiana Ramos e Priscila Dórea analisam peças do acervo do Cedoc A TARDE sobre Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento e Castro Alves em uma fusão entre as seções Senta que Temos História e Mídia & Memória.

🔴 REC A TARDE

Cibercultura- Confira informações sobre a impressionante obra Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves.

🔴 REC A TARDE

A TARDE Memória- Veja a chamada para a versão da coluna na edição de sábado do jornal A TARDE.

🔴 REC A TARDE

Arena A TARDE- Confira a história da lição recebida por um homem que foi importunar mulheres relatada em uma reportagem de 28 de janeiro de 1914.

🔴 REC A TARDE

Aproveite para fazer o quiz e descobrir com o estilo de qual desses autores você se identifica.