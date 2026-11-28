No fim do século XIX, a Guerra de Canudos transformou uma pequena comunidade do sertão baiano no palco de um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. O arraial de Belo Monte, no antigo povoado de Canudos, se tornou um refúgio para sertanejos marginalizados e, ao mesmo tempo, alvo da recém-proclamada República. Cada confronto entre os dois lados foi mais violento que o anterior, evidenciando o quanto o país estava marcado pela desigualdade social e pelos choques entre diferentes projetos de nação. Canudos não se rendeu, mas passados 130 anos, sua história permanece como um símbolo de luta e das profundas contradições do Brasil.

"Poucos episódios na história de nossa gente, terão sido tão profundamente marcados pela força mítica da paixão que transforma os momentos vividos na contingência da humana realidade em dramas inscritos na ordem superior das grandes tragédias, como o movimento denominado Guerra de Canudos que varreu como um vento de danação os sertões da Bahia, culminando com uma das maiores carnificinas de que jamais se teve notícia em nossas fronteiras", afirma a escritora Myriam Fraga, em artigo publicado na edição de A TARDE de 2 de outubro de 1994.

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O jornal, pelo menos desde 1914, com frequência traz artigos e reportagens sobre a tragédia de Canudos. Mas, para entender como a guerra começou, vale explicar primeiro quem era Antônio Conselheiro, o líder dessa comunidade. Ele nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel em 13 de março de 1830, em Quixeramobim, no Ceará, e cresceu em meio a uma guerra de décadas do clã Maciel, inimigo declarado de outra família cearense, a Araújo. O conflito foi marcado por emboscadas, assassinatos e ciclos de vingança.

Apesar do ambiente de violência e instabilidade, a juventude e entrada na vida adulta de Antônio foi estável e com acesso à educação. Ele aprendeu latim e aritmética, atuou como professor e se casou, em 1857, com Brasilina Laurentina de Lima. A aparente vida comum sofreu uma reviravolta com a morte do pai, dois anos depois, o que deixou a família em dificuldades financeiras. Antônio, então, se mudou para Sobral, onde trabalhou como caixeiro; e para Campo Grande, atuando como escrivão de um juiz de paz. Em 1861, já em Ipu, sofreu novo revés e foi abandonado pela mulher.

Nos anos seguintes, tornou-se peregrino, levando orações e práticas de penitência para o interior do Ceará, onde reuniu seguidores. De Antônio Maciel, virou Antônio Conselheiro. "Sua peregrinação tem início em um cenário de grandes secas no sertão do Nordeste. E quando ele atravessa Ceará, Sergipe e Bahia, descobre como os povos indígenas, escravizados e roceiros eram tratados", acrescenta o historiador João Batista, que além de descender de conselheiristas, também integra o Instituto Popular Memorial de Canudos.

Canudos em 1897 pelas lentes do correspondente de guerra Flávio de Barros - Foto: Cedoc A TARDE

Os seguidores construíam e reformavam igrejas, estradas, açudes e cemitérios, enquanto Antônio Conselheiro pregava sobre religião, justiça social e as dificuldades enfrentadas pelos sertanejos. Parte das obras fazia parte de uma promessa feita por Conselheiro em 1876, quando foi inocentado da acusação de ter assassinado a mãe e a esposa. Ele prometeu construir 25 igrejas ao ser solto. Respeitado por muitos padres e fazendeiros, também construiu uma ampla rede de aliados.

Em 1882, Conselheiro foi proibido de pronunciar sermões pelo arcebispo da Bahia, Dom Luís Antônio dos Santos, com a justificativa de que ele não era sacerdote ordenado. Apesar disso, seus seguidores cresciam, principalmente após o fim da escravidão, em 1888. Muitos libertos da Bahia e de Sergipe, sem apoio para viver dali em diante, se juntaram a Conselheiro. O grupo passou a ser visto como um perigo depois de um movimento de resistência à República proclamada em 15 de novembro de 1889.

"Além do fim da monarquia, o novo regime de governo introduz mudanças como eleições diretas, novos impostos, separação entre igreja e estado, liberdade de culto, registro civil de nascimento, casamento e óbito. Essas transformações são consideradas perturbadoras e disruptivas por Antônio Conselheiro e seus seguidores e causam medo e apreensão nos fiéis", enumera Carla Costa em "Cronologia Resumida da Guerra de Canudos", documento histórico publicado no acervo institucional do Museu da República.

Em 1893, Conselheiro liderou protestos em diversas localidades da Bahia. Nos atos, as tábuas com os editais dos novos impostos do novo governo foram queimadas. No mesmo ano, ele estabeleceu uma comunidade em uma antiga fazenda no povoado abandonado de Canudos e passou a chamar o arraial de Belo Monte. Toda essa movimentação incomodou coronéis e parte da elite da Igreja, o juiz de Juazeiro e o ex-governador da Bahia, José Gonçalves.

"Essa aliança de poderes se torna uma ameaça aos modos de vida de Belo Monte, pois você tem a acusação dessa elite agrária, judiciária e religiosa enquadrando Conselheiro e o povo do Belo Monte como regime monárquico, que queria restaurar a monarquia e acabar com a república, com a lei de Deus e uma série de outras coisas", lista João Batista, explicando que o motivo que fez a Guerra de Canudos estourar foi uma encomenda não entregue de madeira, cerca de três anos depois da fundação de Belo Monte.

Um boato maldoso

O arraial praticava agricultura de subsistência. Os moradores plantavam mandioca, milho, feijão e cana de açúcar; também criava cabras e mantinha relações comerciais com localidades próximas e famílias poderosas que assistiam sermões de Conselheiro na Igreja de Bom Jesus. Uma dessas relações de comércio era com Juazeiro. A comunidade fez um pedido de madeira para as obras da igreja, o pagamento foi feito, mas a entrega atrasou.

"Por isso [ao ser cobrado], o juiz da comarca de Juazeiro espalha o boato de que Antônio Conselheiro e seu povo planejavam invadir e saquear Juazeiro. O governo da Bahia envia destacamento da polícia para impedir que Conselheiro chegue a Juazeiro. A guerra contra o povo de Belo Monte dá-se início em 21 de novembro de 1896, em Uauá. E as três primeiras expedições foram vencidas pela comunidade de forma bem estratégica", explica João Batista.

A primeira expedição militar foi comandada pelo tenente Manuel da Silva Pires Ferreira e formada por 113 soldados, oficiais, médico e guias. As baixas foram poucas, mas os militares recuaram. A segunda expedição aconteceu em janeiro de 1897, sob o comando do major Febrônio Pereira de Brito, que liderou 609 soldados e 10 oficiais. O embate durou dois dias e terminou em 20 de janeiro, pois o grande número de feridos fez os militares recuarem mais uma vez.

"Não havia um homem válido. Aqueles mesmos que carregavam os companheiros sucumbidos claudicavam, a cada passo, com os pés sangrando, varados de espinhos e cortados pelas pedras. Cobertos de chapéus de palha grosseiros, fardas em trapos, alguns tragicamente ridículos mal velando a nudez com os capotes em pedaços, mal alinhando-se em simulacro de formatura, entraram pelo arraial lembrando uma turma de retirantes, batidos dos sóis bravios, fugindo à desolação e à miséria. A população recebeu-os em silêncio", narra o escritor e jornalista Euclides da Cunha, em trecho de 'Os Sertões', o livro em que ele narra a campanha de Canudos.

Euclides da Cunha se tornou correspondente da guerra em julho de 1897 e muito do que se diz sobre Canudos na atualidade ainda ecoa Os Sertões, embora outra narrativas ganhem destaque. Ele acompanhava os embates há meses e antes de conhecer a região, publicou o primeiro de dois artigos intitulados 'A Nossa Vendeia', no jornal O Estado de S. Paulo, nos quais compara os conflitos de Canudos à Revolta da Vendeia (1793-1796), na Revolução Francesa, quando camponeses, católicos e monarquistas se rebelaram contra o governo republicano de Paris.

A terceira expedição militar aconteceu em 6 de fevereiro de 1897, com 1.300 soldados sob o comando do coronel Antônio Moreira César, conhecido como Corta-Cabeças por sua atuação violenta na Revolta Federalista (1893-1895). O coronel morreu em combate no dia 4 de março e as tropas recuaram às pressas, deixando as armas. "Essas armas vão ser usadas na quarta e última resistência conselheirista. Na quarta expedição, o povo de Belo Monte vai utilizar o conhecimento que têm do território, da caatinga e do terreno acidentado, criando trincheiras", detalha João Batista.

O massacre

A quarta expedição foi liderada pelo general Artur Oscar de Andrade Guimarães, comandante do 2º Distrito Militar, em Recife. Em maio, ele estabeleceu o posto de comando no Morro da Favela, nas proximidades de Canudos. Com cerca de cinco mil homens, a expedição sofreu quase mil baixas no primeiro mês da campanha. Diante das perdas, o general solicitou reforços ao governo federal e eles chegaram em agosto, somando entre oito e dez mil homens. Além dos soldados, havia o canhão Whitworth 32, apelidado de A Matadeira, instalado no alto do morro e direcionado à Belo Monte.

A principal vítima de A Matadeira foi a Igreja do Bom Jesus, a nova, cenário de um dos episódios mais significativos da Guerra de Canudos. Projetada e construída por Conselheiro e seus seguidores, a igreja tinha paredes espessas e torres altas que, nessa fase final dos conflitos, abrigava atiradores da resistência. A Matadeira entrou em funcionamento no final de agosto e no dia 6 de setembro, as torres foram derrubadas após seis horas de bombardeio.

"O envolvimento com o território e montar estratégias a partir desse conhecimento vai fazer com que o povo de Belo Monte resista até o seu esgotamento completo, em 5 de outubro de 1897", diz João Batista. Uma resistência que se manteve firme mesmo após a morte do líder, em 22 de setembro. Não há consenso sobre a causa da morte de Conselheiro, mas entre as principais hipóteses estão forte disenteria, ferimentos por estilhaços dos embates com os militares, fraqueza, tuberculose e parada cardíaca.

O povo o enterrou, mas alguns dias depois o exército exumou e degolou o corpo, enviando a cabeça de Conselheiro para a Faculdade de Medicina, em Salvador. Infelizmente, o único registro fotográfico conhecido de Antônio Conselheiro é o de sua exumação. A imagem foi feita pelo fotógrafo Flávio de Barros, contratado pelo Exército para a quarta expedição. Ele produziu pouco mais de 60 imagens da guerra que hoje estão no Museu da República. O Centro de Documentação e Memória (Cedoc) de A TARDE possui algumas reproduções, como a que aparece nesta reportagem.

Literatura e silêncio

Uma semana após a morte de Conselheiro, em 1º de outubro de 1897, as tropas executaram o último ataque violento contra a resistência em Canudos. Esse desfecho é, talvez, a passagem mais famosa de Os Sertões: "Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados".

Apesar da força literária na descrição da cena, restaram centenas de moradores de Belo Monte, em sua maioria crianças, mulheres e idosos que, apesar de não serem combatentes, se recusaram a sair do arraial. Foi então que surgiu Antônio Beatinho, que negociou a rendição dessas pessoas.

"Pelo visto, Antônio Beatinho, cujo nome de família não se guardou, foi o mais comentado dos grandes jagunços. O único que falou para a história. Euclides reconheceu o valor de suas informações. Depois de uma longa conversa com o general Artur Oscar, dele recebeu uma delicada missão que, com risco da própria vida, cumpriu rigorosamente. Voltou ao arraial em chamas para convencer os vencidos de que deviam se entregar sem condições", escreve o historiador José Calasans, em artigo publicado na edição de A TARDE de 25 de julho de 1982. Apesar da intermediação, Beatinho foi executado.

Com o fim da guerra veio o silêncio. João Batista destaca que a história e as narrativas que envolvem a Guerra de Canudos a partir de outro ponto de vista que não a dos militares ou a de Euclides da Cunha, só ganharam força na década de 1940. "Antes disso, os jornais tratavam a história de Canudos de uma forma muito estereotipada, colocando Conselheiro sempre em um lugar de fanático, louco e alucinado que levou milhares de pessoas à morte", explica.

Peregrinação ao Açude Cocorobó pelas vítimas de Canudos - Foto: Rita Barrêto/Cedoc A TARDE/6.10.1995

O historiador destaca, ainda, a atuação de escritores como Machado de Assis, Henrique Duque-Estrada, Dantas Barreto, Francisco Mangabeira e Álvaro Martins Horcades, que denunciaram as atrocidades da guerra. "Esse silenciamento partiu do medo que foi instaurado sobre o que foi a guerra e a barbárie instalada no sertão. Isso começou a mudar em 1946, quando Odorico Tavares fez uma reportagem para a revista O Cruzeiro e trouxe com ele o jovem fotógrafo Pierre Verger, que registra com suas lentes os conselheiristas sobreviventes e seus filhos, enquanto Odorico toma o depoimento de mulheres e homens que viveram em Belo Monte", conta João Batista.

Nova história

A partir daí, explica o historiador, a sociedade passou a construir uma nova compreensão sobre quem foi Antônio Conselheiro, o que representou a fundação de Belo Monte e qual era a realidade da comunidade estabelecida em Canudos. As interpretações ganharam ainda mais força a partir da década de 1950, sobretudo com o trabalho de José Calasans, que incentivou pesquisadores e leitores, inclusive por meio das páginas de A TARDE, a se afastarem da narrativa consolidada por Os Sertões, que foi durante muito tempo a principal referência sobre a guerra, propondo que o episódio fosse compreendido também a partir do testemunho dos sobreviventes.

Nas décadas seguintes, novas narrativas surgiram em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, mas também com reportagens sobre o Açude de Cocorobó, construído entre 1951 e 1968 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), e que submergiu grande parte da primeira Canudos, construída por Conselheiro e seus seguidores, e da segunda Canudos, reconstruída pelos sobreviventes.

Sobreviventes da Guerra de Canudos em 1897, pelas lentes do correspondente de guerra Flávio de Barros - Foto: Cedoc A TARDE

"Quando você ouve dos sobreviventes e dos filhos, netos e bisnetos dos sobreviventes, há uma outra versão da história e essa traz um Antônio Conselheiro que é líder religioso, que pregava para o bem e que mobilizava o povo. Eles contam de uma relação de convivência com o semiárido, além do respeito pela terra e pela água. E é essa oralidade, essa ancestralidade e seus significados que mantém essa outra narrativa de uma história real que aconteceu aqui no nosso sertão. E ela precisa ser contada, a partir, sobretudo, do seu povo", defende João Batista.

Em 1991, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) publicou a 'Cartilha Histórica de Canudos', iniciativa da prefeitura local que incluiu no projeto o treinamento de "professores da rede municipal que aprenderam a aplicá-la, adaptando-a ao currículo escolar", informa A TARDE, na edição de 29 de setembro. Em 1994, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) sediou o lançamento de 'Paixão e Guerra no Sertão de Canudos', filme de Antônio Olavo que "reflete os mais variados aspectos do episódio", noticia A TARDE, em 5 de abril daquele ano.

Em 2012, a Guerra de Canudos ganhou sua versão em quadrinhos com texto de Walter Vetillo e arte de Eduardo Vertillo, na HQ 'A saga de Canudos em quadrinhos'. Mais recentemente, Antônio Conselheiro ganhou seu próprio ARPG - Action Role-Playing Game ou RPG eletrônico de ação - chamado 'Hell Glock', fantasia sombria sobre a Guerra de Canudos. Há ainda o Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC), fundado em 1993 para preservar a memória de Belo Monte, Conselheiro e da terceira Canudos.

Em texto publicado em A TARDE, no dia 29 de janeiro de 1994, a antropóloga e cientista social Luitgarde Cavalcanti Barros reflete: "A tenacidade da resistência e a bravura dos jagunços causaram espanto até aos generais comandantes das tropas. Defendida e conquistada casa a casa, incendiada, feita a diáspora dos sobreviventes, Canudos Renasceu. Submersa pelas águas da barragem de Cocorobó, filha da ideologia do progresso, Canudos se reconstruiu e é ainda dos descendentes dos antigos povoadores e guerrilheiros. Contemplando estarrecida as ossadas humanas, quase à flor da terra no Vale da Morte, me pergunto: como seria a Canudos do Conselheiro se ele tivesse tido tempo de organizar sua cidade? Como seria seu mundo de paz se não tivesse havido a guerra?".

*Com a colaboração de Tallita Lopes

*Os trechos retirados das edições históricas de A TARDE respeitam a grafia da época em que as reportagens foram originalmente publicadas

*Material elaborado com base no acervo do CEDOC A TARDE