4ª edição do Rally da Chapada será no próximo dia 13 | A TARDE

O Rally da Chapada marca a abertura do calendário de eventos da Federação do Automobilismo da Bahia, com a etapa de Palmeiras, no dia 13 de janeiro. Em 2024, será a Copa Rally da Chapada 2024 e, ao longo do ano, haverá mais duas etapas nas trilhas da Chapada Diamantina. A prova é um evento de aventura ao estilo gincana. É possível participar do grid com veículo 4×2 e 4x4. A edição Palmeiras da Copa Rally da Chapada tem categorias Adventure 4×4 e Turismo 4×2 e tem processo de inscrição via Sympla com valor de R$ 250 para a dupla de piloto e navegador.

Tesla bateu recorde de vendas em 2023

A Tesla bateu novo recorde de vendas em 2023, é o que apontam especialistas ouvidos pela London Stock Exchange Group (LSEG). Segundo as previsões, a companhia liderada por Elon Musk entregou 1,82 milhão de unidades no ano passado.

Imposto de importação para elétricos

Os novos impostos de importação sobre carros elétricos e híbridos estão em vigor desde 01.01. As alíquotas são de 10% para carros elétricos, 12% para veículos híbridos plug-in e 15% no caso dos modelos híbridos. Os valores vão aumentar em junho.

Volvo amplia parceria para compra de robôs

O ABB Group, empresa com capital sueco e suíço, acaba de fechar novo contrato com a Volvo Cars. Pelo acordo, a montadora (que pertence à Geely) vai adquirir mais de 1.300 robôs para sua próxima geração de veículos elétricos (VEs).

GM abre processo por tributação indevida

A General Motors abre processo contra a cidade de São Francisco, na Califórnia, segundo a Automotive Business. Isso porque a fabricante teria recebido conta de US$ 108 milhões em impostos, mesmo sem ter operação relevante na cidade.