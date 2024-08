Atuação reanimadora

Lucho pode aparecer no time titular - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

O bom futebol do Esquadrão voltou no Engenhão, na terça, contra o Botafogo. O resultado de empate, em 1 a 1, foi muito importante, pois deixa o clube em boa condição para decidir na Fonte a classificação para as quartas de final. Rogério Ceni parece ter razão ao dizer que é melhor para o Bahia jogar lá, no sintético do Nilton Santos, por causa da falta de qualidade atual do gramado da casa tricolor. Confio, entretanto, que a força da nossa torcida poderá ser o fator desequilibrante desse confronto tão parelho.

Melhor do que o resultado em si foi o fato de conseguir assistir a uma grande atuação do Esquadrão durante a maior parte do tempo de jogo, algo que já estava dando saudade de poder acompanhar.

O desempenho reanima para os próximos jogos, tanto pela volta na Copa do Brasil, quarta, na Fonte, quanto para o desafio mais urgente, que é encarar o Fluminense, no Maracanã, domingo.

O empate no Engenhão dá ao Bahia a conflituosa relação entre positivo e negativo: três partidas de invencibilidade e cinco jogos sem triunfar. Seria importante, portanto, ampliar, domingo, a invencibilidade para quatro jogos. Melhor ainda seria encerrar o incômodo jejum sem triunfos.

O desafio será grande, afinal, a posição do Fluminense na tabela, em 19º lugar, não dá a dimensão da qualidade da equipe, que vive situação completamente oposta à do Bahia no Brasileiro. Começou muito mal, mas está em franca recuperação, vencendo três jogos consecutivos, sem tomar gol algum.

Ainda assim, o desempenho contra o Botafogo serve também para mostrar que o Bahia tem atuado melhor contra equipes mais qualificadas. Torço para que o quarteto de meio de campo do Esquadrão, reunido novamente depois de dois jogos, consiga repetir a boa participação, principalmente da primeira etapa contra o Alvinegro, para que consiga se sobrepor ao meio do Fluminense, que também conta com muita qualidade.



Que Cauly possa deslanchar depois da boa atuação e do gol. Contra o Flu, no primeiro turno, o camisa 8 fez um golaço. Verdadeira pintura.

O jogo que fez Santiago Arias também me reanimou. O colombiano é peça chave na temporada tricolor e funciona muito bem com o nosso camisa 10, Éverton Ribeiro, que sabe bem como explorar as qualidades do camisa 13. Depois da Copa América, ele ainda não tinha feito uma partida tão inspirada.



Aos poucos, a nuvem carregada que pairava sobre a equipe desde a derrota para o Cuiabá vai se dissipando, e as coisas parecem começar a voltar para o lugar.

O que precisamos agora é que o time siga evoluindo, volte a vencer logo domingo e se reacostume com os triunfos frequentes, como já foi normal durante o primeiro turno.

Para que isso aconteça, a equipe precisa aumentar o poder de finalização, seja com novos posicionamentos, orientações ou mesmo com mudança de nomes.

Biel, titular em duas partidas seguidas, pode ser um desses fatos novos, que sirvam como uma lufada de ar fresco no setor ofensivo. Mesmo que não tenha se destacado contra o Botafogo, o camisa 11 foi o melhor contra o Inter, no jogo anterior, e contribui com uma objetividade necessária.



Mantenho a calma com relação a Lucho Rodríguez, entendendo a lógica de que é uma contratação para longo prazo. Mesmo sem pressa, entretanto, guardo a esperança de que ele se encaixe e se adapte rapidamente e acrescente muito ao nosso ataque. De preferência, já balançando as redes e ajudando em triunfos contra Flu e Botafogo.

