A governabilidade híbrida de Lula

Leia com atenção: “[...] após prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida para a população das cidades e dos campos.

O avanço das lutas populares permitiu que os operários industriais, [...] estudantes, índios e outros setores explorados pudessem se organizar para defender seus interesses [...] e para comprovar a união de que são capazes”.

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O trecho parece uma declaração de apoio ao presidente Lula (PT) no segundo turno deste ano, mas trata-se do Manifesto Pró-PT, aprovado em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion (SP), o que mostra que a história do PT nasce da capacidade de interligar as lutas sociais a um processo mais amplo e profundo de participação e representação política como uma coisa só.

As mobilizações em apoio a Lula e em defesa da democracia no segundo turno de 2026 reafirmaram a “alma” do PT e da esquerda: a força das ruas se somou ao “Exército do Lula”,grupo de mensagens com mais de 10 milhões de pessoas, e o lulismo, que havia recuado de grandes ciclos de mobilização enquanto estava no governo, reencontrou sua base organizada, mas fluída em torno da defesa de um Estado democrático e de bem-estar social. Este tipo de arranjo tende a moldar o governo Lula 4.0.

Proponho chamarmos de governabilidade híbrida a forma de governar deste arranjo, em que a capacidade de decidir se produz por dois canais simultâneos: a representação, com o Centrão como arquétipo do Congresso e a participação, com uma sociedade mobilizada nas ruas e nas redes que eleva o preço de se opor a uma pauta popular.

Para além do presidencialismo de coalizão, a governabilidade híbrida aumenta o custo de ignorar agendas populares mobilizadas fora do Congresso.

A gente viu isso no fim da escala 6x1, que passou no Senado por 75 votos a 1, com as ruas e as redes mobilizadas, o que sugere que, em pauta popular, votar contra tem custo elevado e visível.

No entanto, os canais não se substituem: sem participação, a representação devolve Lula ao Centrão a preço crescente, e sem a força da representação, a participação produz marchas sem maioria parlamentar, que podem esgotar a força das ruas rapidamente.

O cálculo político do Lula 4.0 passará por saber como mobilizar as ruas: quando chamá-las, para qual pauta e com que resultado, sendo que três sinais permitirão ao leitor acompanhar de perto este cálculo em 2027: a força de Lula para influenciar quem vai presidir a Câmara e o Senado, se as ruas responderão ao chamado na primeira pauta difícil e se as entregas do governo sustentarão o pacto cívico necessário para a popularidade do presidente ultrapassar 50% nos primeiros 100 dias de governo.

*Cientista Político, Professor do Mestrado Profissional em Governança e Políticas Públicas (UNILAB) e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRB. E-mail: [email protected]