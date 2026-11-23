CONJUNTURA POLÍTICA
Os limites do voto distrital misto
Debate retomado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), exige cautela
O voto distrital misto voltou à agenda da reforma política nas últimas semanas com a movimentação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que passou a defender a retomada do tema entre os líderes partidários.
Entre os argumentos favoráveis ao modelo está a possibilidade de distritos menores aproximarem eleitor e parlamentar, mas, a depender da “dose” do remédio, a mudança também pode ampliar negativamente o peso de máquinas locais, prefeitos e grupos capazes de dominar territorialmente uma disputa.
Vale lembrar que, dependendo da fórmula, grandes partidos largam na frente, candidaturas com eleitorado ideológico e difuso perdem espaço e a competição pode estimular um tipo de oligarquização que vai sobrepor e centralizar o peso dos distritos na República.
Um levantamento inédito feito pelo Instituto de Pesquisa e Análise Política (IPAP) com os 39 deputados federais eleitos em 2026 mostra que, em média, apenas 29,5% dos votos de cada parlamentar vieram de suas três principais cidades.
Em 23 casos, essas cidades pertencem a três Territórios de Identidade diferentes; em outros 13, as três principais bases estão distribuídas por dois territórios. Apenas três deputados concentram suas três principais cidades em um único território, de modo que 92,3% da bancada construiu votação de forma multiterritorial.
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Esse padrão importa porque a carreira de deputado federal na Bahia não está organizada por meio de um “distrito natural”. De modo deliberado, os parlamentares combinam redes municipais, bases temáticas e alianças de forma dispersa pelo estado.
A depender do desenho escolhido, obrigar essas trajetórias a caber em distritos pode alterar imediatamente incentivos de carreira, estratégias de campanha e a relação dos parlamentares com suas bases, levando a uma lógica mais paroquial e ampliando o poder de estruturas políticas locais já consolidadas.
Se for para produzirmos uma reforma eleitoral entre o sistema proporcional atual e o distrital misto, será preciso discutir tamanho dos distritos, critérios de delimitação, peso das listas partidárias, preservação da proporcionalidade, efeitos sobre os partidos médios e como as carreiras políticas terão de reorganizar suas estratégias diante da nova regra.
Mudar a regra altera também quem consegue competir e como os representantes constroem legitimidade a médio prazo. Se o objetivo for produzir um efeito democrático urgente, considero prioritário reservar, a partir de 2028, pelo menos 30% das cadeiras dos legislativos proporcionais para mulheres.
Antes de redesenhar a geografia eleitoral do país, garantir uma melhor representatividade para as mulheres nos parlamentos seria uma mudança concreta na qualidade da nossa democracia.
*Cláudio André de Souza é Cientista Político, Professor do Mestrado Profissional em Governança e Políticas Públicas (UNILAB) e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRB. E-mail: [email protected]