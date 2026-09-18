A Reforma Tributária vai alterar o fluxo de caixa de sua empresa e você já fez essa conta?

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Quando se fala em Reforma Tributária, uma pergunta aparece quase imediatamente nas empresas: vamos pagar mais ou menos imposto? É uma pergunta importante. Mas existe outra, menos comentada e talvez tão relevante quanto: quando esse dinheiro vai sair do caixa?

Durante muito tempo, as empresas se acostumaram a receber os valores das vendas, manter esses recursos temporariamente disponíveis e recolher os tributos posteriormente. Nesse intervalo existe o chamado float financeiro: o período em que o dinheiro permanece no caixa antes de ser destinado ao pagamento do imposto.

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Com a Reforma Tributária, essa dinâmica muda.

Um dos mecanismos previstos no novo sistema é o split payment, ou pagamento segregado. Em determinadas operações, a parcela correspondente à CBS e ao IBS poderá ser separada no momento da liquidação financeira e direcionada ao recolhimento dos tributos.

Na prática, parte do dinheiro que hoje transita temporariamente pelo caixa da empresa poderá deixar de transitar da mesma forma. E isso muda muita coisa.

Menos float significa uma nova dinâmica de capital de giro, liquidez e planejamento financeiro. Empresas precisarão compreender não apenas quanto faturam, mas quanto efetivamente estará disponível no caixa depois de cada operação.

Mas existe o outro lado dessa equação: os créditos tributários.

No novo sistema, o crédito deixa de ser apenas uma informação da apuração fiscal e ganha dimensão financeira. Crédito corretamente administrado representa eficiência e preservação de caixa. Crédito não aproveitado ou mal gerido pode representar dinheiro perdido.

É por isso que fiscal e financeiro precisarão trabalhar de maneira cada vez mais integrada. E tecnologia, compras e comercial também entram nessa conversa. Uma informação incorreta, uma nota fiscal inadequada ou uma falha de processo poderá produzir consequências que deixam de ser apenas tributárias e chegam diretamente ao caixa.

Talvez esteja justamente aí uma das transformações menos percebidas da Reforma Tributária.

Durante muitos anos, as empresas administraram tributos olhando principalmente para quanto pagar. Agora precisarão olhar também para quando pagar, quanto permanece no caixa e como administrar os créditos.

E janeiro de 2027 está cada vez mais próximo.

Por isso, talvez este seja o momento de simular cenários, revisar processos e buscar orientação especializada. Esperar a nova dinâmica começar para descobrir seu impacto financeiro pode ser uma decisão cara.

A Reforma Tributária, enfim, deixou de ser apenas uma discussão sobre tributos. Ela passou a ser uma discussão sobre estratégia empresarial. E talvez muitas empresas percebam isso não quando olharem para a nova alíquota, mas quando olharem para o saldo da conta.