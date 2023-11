O business por trás do Carnaval | A TARDE

É comum que as pessoas concentrem sua atenção na estética, grandes estruturas e diversão que o Carnaval entrega. Mas vai além da festa! O Carnaval é um business de bilhões! Gera emprego, renda e oportunidades que não são visíveis a quem apenas “curte” a festa.

Em 2023, segundo o Ministério do Turismo, cerca de 46 milhões de pessoas estiveram nas ruas do país, gerando mais de R$ 8,2 bilhões de reais para a economia brasileira. Um aumento de 26,9% em relação a 2022. São receitas vindas de bares e restaurantes, transporte de passageiros, hotelaria.

Porém, o Carnaval no Brasil é responsável por gerar empregos e oportunidades para outros pequenos negócios, muitos deles informais que sequer aparecem nas estimativas e levantamento. De vendedores ambulantes, seguranças, a produtores de fantasias e carros alegóricos, todos contribuem para a festa que mais movimenta a economia brasileira.

Em 2023, a Bahia recebeu mais de um milhão de visitantes apenas em Salvador, onde a rede hoteleira teve ocupação média de 95%, chegando a picos de 100%. Além dos milhares de turistas vindos nos Cruzeiros e aportaram em Salvador nos dias da folia. Este ano foram cerca de 2,7 milhões de visitantes em todo o estado, números acima dos registrados na pré-pandemia. Em 2024 são esperados mais de dois milhões de foliões, baianos e turistas — nas ruas.

Como empresária do setor de eventos, comecei a observar o negócio por trás da festa e vi a oportunidade de fomento de negócios importante sob todos os aspectos, não apenas em Salvador (onde a festa deverá movimentar uma receita de 2,4 bi), mas de todo o Brasil; e assim nasceu a EXPOCARNAVAL. Um evento que surgiu com a missão de buscar caminhos para multiplicar exponencialmente esses números, ao mesmo tempo em que demonstramos toda a pluralidade da cultura brasileira sob a ótica da maior festa popular de rua do mundo.

Para nós, da Zum Brazil Eventos, realizadores da Expo Carnaval, com a Join Produções Culturais, partir para a 2ª Edição é consolidar nossa busca por fortalecer o segmento, atraindo cada vez mais investimentos de dentro e fora do país, dando musculatura aos players envolvidos na festa.

Propondo essas discussões para o setor, e mostrando ao empresariado que devemos emprestar nosso olhar para este segmento que tem um papel de destaque e relevância nacional sob o ponto de vista de geração de valor.

Dada a dimensão do “produto” Carnaval, foi inevitável que concebêssemos a EXPO CARNAVAL BRAZIL como projeto de gestão 360°, envolvendo business, arte, cultura e inclusão. Agora, fica o convite para os leitores visitarem a Expo e sentir-se imerso em toda a atmosfera do Carnaval – pela ótica do mercado e também do folião.

*Tuca Zamaroni é CEO da plataforma Zum Brazil Eventos