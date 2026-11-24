A Zum Brazil, em parceria com o Business Bahia, a mais influente comunidade empresarial do estado, e a Zoom Imagem, grupo de comunicação com atuação nacional, lançou na semana passada, em um seminário, a 3ª edição do Summit Made in Bahia 2027, que acontecerá 08 e 09 de junho/2027. O evento que contou com mais de 150 empresários baianos, autoridades, jornalistas, representantes do 3º setor e do sistema financeiro, simbolizou a consolidação de um projeto que nasce da convicção de que a Bahia precisa assumir, com determinação e protagonismo, o comando do seu próprio desenvolvimento econômico.

Resultado de uma parceria de propósitos, o Summit Made in Bahia 2027 irá reunir empresários, investidores, lideranças e representantes de diferentes setores produtivos para discutir oportunidades, identificar desafios e construir caminhos capazes de transformar o extraordinário potencial econômico da Bahia em investimentos, empregos e geração de riqueza, e resultará em uma carta aberta aos poderes públicos do Estado com as principais sugestões colhidas durante o evento,

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A Bahia reúne condições privilegiadas para ocupar posição de destaque na economia brasileira. Temos localização estratégica, recursos naturais, diversidade produtiva, potencial energético, vocação turística e uma classe empresarial empreendedora. Entretanto, possuir vantagens competitivas não é suficiente. Precisamos transformá-las em resultados concretos, com planejamento, integração, segurança jurídica e ambiente favorável aos negócios.

É justamente nesse contexto que o Summit ganha relevância. Queremos construir um ambiente permanente de aproximação entre quem produz, quem investe e quem decide. Um espaço onde ideias se transformam em projetos, relacionamentos geram negócios e oportunidades encontram os parceiros necessários para se concretizarem.

Precisamos valorizar o que produzimos na Bahia, fortalecer nossas empresas, estimular o consumo de produtos e serviços locais, incentivar a inovação e ampliar a competitividade, consolidando uma economia mais dinâmica, diversificada e sustentável.

O desenvolvimento econômico não acontece por acaso. Exige visão de longo prazo, protagonismo empresarial e capacidade de articulação. Nenhum governo, isoladamente, consegue promover todas as transformações necessárias. A participação ativa da iniciativa privada é indispensável para ampliar investimentos e acelerar o crescimento.

Nossa ambição é que o Summit se consolide como uma referência nacional de diálogo, integração e promoção de negócios baianos. Estamos trabalhando concretamente pelo desenvolvimento do Estado. Esse é o compromisso e a visão do Summit Made in Bahia, transformar o nosso futuro.